Cortina è regina del food con nuove stelle Michelin e prodotti che si assaggiano solo qui

Le Guide promuovono Cortina

Cibo buono e sostenibile

Jägerhaus è un agriturismo e un'azienda agricola che produce e vende prodotti biologici al 100%

l firmamento del(Bl) brilla sempre di più. In concomitanza con laneldi fine novembre sono, infatti, arrivati importantiad alcune realtà gastronomiche locali. La prestigiosa Guida Michelin ha riconosciuto unaal ristorantee riconfermato una Stella al ristorante Gambero Rosso , autorità internazionale per l'enogastronomia e il viaggio italiano, ha premiato Sanbrite, Tivoli e Da Aurelio conL’Agricucina del Sanbrite, a poco più di tre anni dall’apertura, fa dunque il suo ingresso nelle pagine della storica guida Gambero Rosso, diventando il secondo ristorante stellato Michelin di Cortina, dopo il Tivoli, che mantiene la sua Stella da tre decenni.La guida loda gli eccellentidella cucina del Sanbrite, molti dei quali provenienti dalladella famiglia, l’Agriturismo El Brite de Larieto, situato a 1800 metri sul livello del mare.Prodotti semplici sapientemente combinati con ingredienti più insoliti ma ugualmente, per creare piatti innovativi e squisiti, che possono essere degustati solo a Cortina. Oltre al superbo, la guida consiglia gliale ilal latte e alle cime di. Tutto questo in un ambiente meraviglioso, definito "intimo e caldo" dalla guida.A conferma della bontà e qualità dei prodotti del Sanbrite, anche le due Forchette riconosciute dal, sulle cui pagine il ristorante è in ottima compagnia: due Forchette anche al Ristorante Tivoli, dove i piatti dello chef Graziano Prest sono rinomati per il grande equilibrio, la stagionalità dei prodotti di terra e di mare, il tocco raffinato. E al ristorante Da Aurelio, famoso per l’utilizzo, nelle sue ricette, didei prati alpini che lo circondano.Le due guide riportano altri cinque ristoranti di Cortina con una Forchetta Gambero Rosso o un Piatto Michelin:Gli otto ristoranti segnalati nelle guide più rinomate e riconosciute d'Italia fanno di Cortina uno deidi eccellenza dellee di tutte le. E sono una testimonianza dell’impegno della località per migliorare costantemente la qualità della sua offerta.La nuova stella Michelin del Sanbrite è rappresentativa di un più ampio movimento didi montagna e fattorie alpine che mettono sempre di più, unita a creatività e innovazione, al centro della loro missione. Come testimoniano le tante novità nel mondo del food a Cortina.Ad esempio,, rilevato da Renzo Rosso, ospita: ungestito dalla famiglia, operativo fino al 5 aprile. Il nuovo locale funzionerà a pranzo, cena ( se i dpcm lo consentiranno ) e con il servizio di. Un progetto che ricalca quello dell’Hostaria in Certosa, che ha avuto successo in estate nell’isola della laguna veneziana.Mentre ilha cambiato gestione e punta sullae a, ad esempio, con alcune delle sue verdure, coltivate acon amore. La struttura, in perfetto stile ampezzano, dispone di alcune camere. Si chiama La Passeggiata di Cortina, il nuovo ristorante dell’. A renderlo speciale non è solo la posizione, sulla storica passeggiata panoramica di Cortina, lungo l’ex ferrovia, ma anche il menu, che cambia ogni mese e segue le stagioni. Una cucina semplice, ma ricca di genuinità.Altra recente novità: ladi, by, inaugurata alla fine di agosto, che propone una selezione di prodotti – dalla pasta ai vini – scelti dallo chef stellato Graziano Prest del ristorante. Le pietanze, sia tradizionali sia interpretazioni gustose della cucina di Graziano, hanno in comune un aspetto essenziale: l'impronta gourmet inconfondibile dell'eccellente proposta gastronomica di Cortina. La creatività di Cortina passa anche dall’aperitivo, vero rito nazionale e tradizione nella conca ampezzana: da provare ilalla Salvia dell’Hotel Cortina, albergo storico e tempio dell’aperitivo con vista sull’elegante Corso Italia.Ma il cibo, per essere buono deve essere anche sostenibile, come sostengono diverse realtà delè une un'azienda agricola che produce e vende prodotti biologici al 100%. Dispone di un vasto assortimento di prodotti tipici realizzati con ingredienti naturali provenienti dalla propria campagna. Ilproduce e vende prodotti locali: yogurt alla frutta in vasetti di vetro, burro di pura panna, formaggi di alpeggio, ricotta di latte vaccino, formaggi erborinati e speck stagionato otto mesi.Verdura a km 0, zuppe pronte al consumo, sottoli, sottaceti e pesto di cappucci sono i prodotti dell’azienda agricola El Rustego. E poi c’è, progetto delle Onlus Banco Alimentare ed Equovento e dell'associazione della meeting industry italiana Federcongressi&eventi, che prevede che il cibo non consumato durante gli eventi venga recuperato per essere donato a enti caritatevoli quali case-famiglia, mense per i poveri e centri per i rifugiati. Fondazione Cortina 2021 ha aderito per contrastare lo spreco alimentare durante gli eventi in avvicinamento dei Mondiali. Il primo recupero di cibo è stato portato a termine in occasione di Effetto Cortina 2021.Theè lo street food festival dove gli chef di Cortina propongono piatti tipici e non della cultura gastronomica ampezzana, con particolare attenzione ai prodotti del territorio. Prossimo appuntamento: settembre 2021.