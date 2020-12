Il Governo gioca ancora con i colori. I ristoranti vedono nero

Primo Piano del 17 dicembre 2020 | 10:47

U

Ristoranti in balia del Governo

Zone rosse sì, ma con deroghe

Il tempo stringe, ristoranti presi in giro

Braccio di ferro tra governatori

Conte: «Preoccupati dagli assembramenti»

La circolare di Gabrielli che rinforza i controlli

Lopalco: Non è ancora finita la seconda ondata

na decisione ufficiale delsulle restrizioni natalizie manca ancora e questo potrebbe bastare per far saltare i nervi a cittadini e lavoratori che non sanno come potranno passare le Feste a pochi giorni dallae non sanno se potranno aprire o meno le propria attività per salvare un anno disastroso. Ma l’ipotesi che nelle ultime ore è quella più accreditata è quella di istituire unanazionale il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l’1, 2, 3 gennaio. Secondo alcune fonti la discussione è ancora “tutta aperta” però e non è escluso che la zona rossa valga anche il 6 gennaio o si introducano per l'intero periodo regole da “zona arancione”. Ma così probabilmente all’Esecutivo sembra troppo facile e quindi si stanno già valutando le ormai celebri deroghe: sì, ma quali? Si sta infatti valutando la possibilità di una deroga aldi spostamenti tra Comuni - ed eventualmente anche all'interno di uno stesso Comune in caso di ripristino della zona rossa - per ipiù stretti in occasione cenone della vigilia di Natale e del pranzo del 25. La deroga, in ogni caso, riguarderebbe un numero strettissimo di congiunti: due, secondo le stesse fonti. È una deroga che andrebbe incontro anche alle richieste avanzate dagli amministratori della Lega in queste ore.Il tempo però stringe perché, non va dimenticato, un minimo di organizzazione serve . Soprattutto ai bar e aiche vorrebbero permettere ai clienti di festeggiare in maniera dignitosa e tra cucina, sala e preparazioni hanno bisogno di tempo, almeno due giorni per ripartire (anche se molti hanno già gettato la spugna e altri settori non c'è scelta, come per il catering ). A far slittare ulteriormente il vertice trae i capi delegazione l’indisponibilità di Teresa Bellanova (Italia dei Valori) a partecipare ad una riunione mercoledì in tarda serata; il capo del governo ha così optato per rinviare il punto finale sulle misure per le«Al Ministero della Salute abbiamo proposto di optare per una misura rigorosa che assomigli molto alla zona rossa», ha detto il sottosegretario alla Salute(Pd). Il presidente del Veneto Luca Zaia ha chiesto una zona rossa fino alla Befana, posizione condivisa dai ministri Boccia e Speranza e dai rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise.Ma c'è un braccio di ferro con chi vuole una linea morbida. In vista del Natale «il Governo vuole inibire ancora di più gli spostamenti e la libertà d'impresa, lo ritengo inopportuno e l'ho detto al Governo», afferma il presidente della Liguriain una diretta Facebook dopo un confronto con il Governo che proseguirà domani. «L'Italia si è data delle regole, stabilendo le zone di rischio giallo, arancione e rosso. Ritengo che con quel metodo si debba continuare. Credo che sia giusto essere prudenti dove ilsta facendo grandi danni e se serve fare ulteriori chiusure. Ma penso che il principio delle zone sia giusto, dico no a regole uniformi, bisogna dare respiro ai cittadini».A metà la posizione di Conte, che ha spiegato: «Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza. Le misure stanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando - e hanno preoccupato anche gli esperti - quelle situazioni di assembramenti dei giorni scorsi. Faremo qualche intervento aggiuntivo». E poi, riguardo agliper i regali di Natale, ha detto: «Non direi che è colpa dei cittadini» se si sono verificati assembramenti, «la stragrande maggioranza sta rispettando le regole. Noi abbiamo avviato il cashback perché quella è una riforma di sistema» che ha l'obiettivo «di pagamenti più convenienti, in sicurezza e che ci consentono di recuperare il sommerso. E i negozi stanno soffrendo. Se si usa il cashback in modo ordinato diamo ossigeno a un settore, se il risultato è l'affollamento per le strade non è quello che avevamo sperato».A proposito di nuove restrizioni il capo della Poliziain una circolare inviata ai questori li ha invitati a potenziare le verifiche sull'utilizzo delle mascherine da parte dei cittadini e a predisporre per i prossimi giorni “dispositivi flessibili” di controllo del territorio. Inoltre “attente e coordinate misure di vigilanza” dovranno essere attuate nelle stazionie nei luoghi ritenuti sensibili “dedicando particolare attenzione alle aree di prevedibile, laddove è maggiore il rischio di inosservanza, anche involontaria, delle misura del distanziamento interpersonale”.Non regala speranze il parere degli esperti sulla situazione sanitaria, almeno stando a quanto ha detto all'Adnkronos Salute l'epidemiologoin vista delle nuove misure che il Governo si appresta a varare. «Unaè certa, in mancanza di adeguate misure di prevenzione a Natale e nei festivi. Le basi scientifiche sono semplici: nonostante le due ondate, comunque la quota di popolazione ancora suscettibile alla infezione è altissima: il virus ha ancora tante praterie su cui pascolare».