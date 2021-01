Delivery Valley raddoppia a Milano e rinnova il menu della dark kitchen

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 16:51

A

Il nuovo locale di Delivery Valley a Milano

Il nuovo locale

Menu sempre più ricco

I due fondatori di Delivery Valley: Alida Gotta e Maurizio Rosazza Prin

Staff rinnovato

nno nuovo, punto vendita nuovo.inaugura la nuovamilanese nel quartiere Isola, che raddoppia la presenza dell’insegna in città dopo il debutto dell’estate 2020. La realtà ristorativa, attiva nella consegna a domicilio attraverso i virtual brand(pizza in padellino),(hamburger),(pollo),(costine di maiale in salsa barbecue) e(fritto misto), allarga così il proprio network con importanti novità a livello di menu.Ideata dagli chef, entrambi ex concorrenti del talent, Delivery Valley continua la sua crescita nel comparto delle dark kitchen, le cucine dedicate esclusivamente al delivery Caratterizzato da unaancor più visibile rispetto al layout del primo punto vendita, il locale in via Valtellina 10 a Milano ospita anche un(affacciato sul laboratorio ma isolato acusticamente) che avrà il compito di sostenere la crescita della start-up attraverso l’attivazione di nuove partnership commerciali.Al fianco dei classici, in concomitanza con la nuova apertura Delivery Valley estende il proprio. Dopo il grande successo riscontrato dalla special edition durante le feste natalizie, entra a far parte del menù fisso e in esclusiva sula Lasagna della Zia Valley: la classica ricetta, preparata dallo staff secondo la tradizione, ma con in più quel tocco speciale e segreto, che contraddistingue sin dall’inizio la cucina dell’insegna.Proseguono anche le specialia partire da pizza e Prosecco Superiore, in collaborazione con Santa Margherita; la combo Giga Ribs by Tenuta Sassoregale e la Special Edition by Consorzio Olio Dop Chianti Classico che propone una degustazione di una storica ricetta toscana: Fagioli all’uccelletto con Olio Dop Chianti Classico.A completare la lista delle novità, Delivery Valley annuncia nuovi arrivi all’interno del proprio. Entrano in squadra:, giovane panificatore dalla lunga e illustre esperienza all’interno dello storico Panificio Longoni eche supporterà lo staff nella ricerca e nello sviluppo.