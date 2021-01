Il Covid cambia i locali. Design e sicurezza, si mangerà sotto cupole geodetiche?

Pubblicato il 13 gennaio 2021 | 09:32

S

Le cupole geodetiche trasparenti aiuteranno per cenare al ristorante



Il Design Distancing al ristorante

La “nuova socialità” al virtual bar

Bar sempre più “nolo”, no o low alcool

Si moltiplicano le pratiche del pagamento “sospeso”

Nel food delivery packaging sempre più eco

In crescita il packaging micellare





Locali con arredi biodegradabili

Spopola il “modello lattaio”

Consumatori in bilico su vari aspetti

La rivoluzione dettata dalla pandemia

Tra sostenibilità e prezzo vince la convenience

C'è il ritorno al "modello lattaio" nel tentativo di risparmiare materiali e ridurre gli sprechi





i dice che per essere felici bisogna guardare al. Ma con i tempi che corrono, è normale non avere occhi che per il, si spera prossimo, che ci porterà fuori da questa pandemia. E allora sognando questo futuro, è normale chiedersi come sarà.Sono tanti i report che individuano le tendenze che verranno. Uno tra questi è l’americanoche parte proprio dallo spartiacque aperto dallaper spiegare dove molti settori, dalalla, dalalla, stiano andando.Secondo gli esperti, i prossimi mesi, in attesa che ilarriverà a tutti, saranno comunque ancora caratterizzati dalladicon gli altri. Ed è proprio per questo che è nato ilche avrà sfogo anche neie neiCosì, ad esempio, leaiuteranno peralisolando isegnaleranno la giustaal, in metropolitana o in ufficio eper ildel supermercato serviranno ad evitare di entrare in contatto con i batteri e virus.Ma per la socialità? L’ultimo trend vede lo sviluppo di: si tratta di bar immersivi ideati da brand come il "" diAltro bar, altro trend: iche danno la priorità alle, a cocktail con poco alcool o healthy, attirando i consumatori della generazione Z. Ne sono esempio i pub convertiti come il The Clean Vic di Sainsbury's o il super trendy, il primo “nolo”, ossia bar no o low alcool di Londra ad Aldgate.Il calore dei rapporti uomini sarà in un certo senso mantenuto anche grazie aldi. Stiamo parlano, ad esempio, del” di ogni genere sia nei negozi sia online con i cosiddetti salvadanai virtuali che aiutano persone in difficoltà o cause della comunità.Corrono veloce anche i nuovi trend sul. In particolar modo in questa direzione sta andando il, con, ad esempio, ilrealizzato con una compostabile fibra tratta dai, come pure dalMa anche con glidei locali: un esempio è l'elegantissimo cafè a, Cardboard café, tutto realizzato completamente in cartone, dalle pareti alle sedute, dai tavoli ai paralumi delle lampade.E proprio iltraina anche un altro trend: il. Nell'era del delivery anything, dal cibo preparato nelle dark kitchen dei ristoranti alla spesa del supermercato, tanti marchi e catene stanno lanciando sistemi di consegna circolari che si ispirano al tradizionale "modello lattaio" nel tentativo di risparmiare materiali e ridurre gliE iche saremo? Il Covid ha cambiato tutto. Anche e soprattutto il carrello della spesa e l’approccio al cibo stesso. Forse dando l’accelerazione a una tendenza che era cominciata tempo fa. Ma ora i macro trend si stanno facendo sempre più precisi:; iltrae ladel cibo;anche quando è inA dirlo è il report diche, registrando le opinioni di big del settore produttivo e distributivo dell'agroalimentare, fotografa l'impatto dei nuovi stili di vita, comprese le restrizioni imposte dal Covid-19.E proprio la pandemia, per gli intervistati, ha segnato l'inizio di «una vera e propria rivoluzione, che costringerà l'intera filiera del settore alimentare, - agricoltura, retail e persino hospitality - a rinnovarsi e anche rapidamente».Ma non solo in tempi di crisi così profonda, per i consumatori si riproponetra convenienza e sostenibilità. E, secondo le ricerche di mercato, a vincere, al momento, come primo e indiscusso driver d'acquisto è la: oltre al prezzo, infatti, è anche il, vale a dire la semplicità e la velocità d'acquisto, a determinare la scelta di un prodotto.Altro dilemma è l’equilibrio tra. In tempi di pandemia, restare immuni è diventata la preoccupazione più grande dei consumatori. Ma i consumatori vogliono dalle aziende e dai brand non solo alimenti che facciano bene ma anche siano buoni se non goduriosi.La pandemia e i lockdown hanno anche spintoper aiutare le piccole imprese duramente colpite da blocchi. La globalizzazione ha creato, così, un nuovo "local", in cui le diverse cucine si intrecciano, formando nuove tradizioni culinarie.Acquistare dal negozio vicino, che sia italiano, argentino o vietnamita, ha creato un legame sociale e ha indicato un'opportunità per le imprese iper-locali di radicarsi ancora di più nella vita delle persone.Infine, sempre legato al bisogno di, c’è anche la tendenza del consumatore a dire sì ai prodotti creati in laboratorio, purché siano “naturali”.Parole d'ordine:diventano le parole chiave per descrivere la nuova dieta alimentare.