A Roma pokè light e bowl tropicali anche per asporto e delivery

A Roma pokè a base di proteine e vitamine

Palma Pokè San Lorenzo fa anche asporto e delivery

Crea la tua Bowl, con gli ingredienti che preferisci

Piatti detox per un'alimentazione hawaiana e sana





e nutriente, ma soprattutto molto, gustoso e dal sapore. Sono un po' queste le componenti alla base dell’unione alchemica che contraddistingue le proposte gastronomiche di, il nuovo indirizzo dicon formule di, per il quartiere universitario La Sapienza e non solo. Lo spin off omaggia il paradisiaco arcipelago del Pacifico, con uno dei piatti più iconici e colorato delle Hawaii: il, a base di proteine e vitamine, come il, che deve essere rigorosamente tagliato a pezzetti e marinato al momento, impreziosito poi da, verdura, salse e topping.Il locale ditira su la saracinesca dopo il successo – a suon di pokè e– di Palmerïe Parioli e Palma Pokè San Paolo, che hanno puntato tutto sullae sulla qualità della. Anche stavolta, ilda cui trarre ispirazione per una pausa golosa soddisfacente per il palato, ma ancheè ricco di piatti invitanti e pensati per tutti i gusti, frutto di unadi nuove combinazioni di ingredienti, condimenti e topping inclusi.«Con la continua incertezza sull’apertura o meno dei ristoranti , ci siamo organizzati per lee per il- racconta, giovane imprenditore romano che ha deciso di aprire Palma Pokè San Lorenzo subito dopo le, nonostante la crisi dovuta all’emergenza sanitaria - Siamo a pochi minuti dall’ateneo capitolino, in un quartiere storicamente frequentato da studenti universitari e teenager, e rinomato per essere un vero e proprio laboratorio culturale sempre in fermento, e con un grande spirito di comunità. Puntiamo a diventare un indirizzo di riferimento per chi cerca unaricca di gusto, ma anche light», precisa Cantagallo, titolare anche di Palmerïe Parioli, Palma Pokè San Paolo e Mediterraneo - Ristorante e Giardino del MAXXI.Il locale, infatti, è ideale per chi cerca delle soluzionie un’, senza rinunciare al piacere del palato e degli occhi. In particolare, dopo le grandi abbuffate delle Feste appena trascorse, che ci hanno tenuto molto in casa, perché non farsi conquistare da una delle tante proposte in carta di Palma Pokè San Lorenzo?Tra gli antipasti non mancano il, il Palma Bagel di diverse tipologie e le; tra ledi casa, si spazia dalla Tahiti alla Polinesia, dalla Mawi alla Bali, dalla Hawaii fino alla Vegan, a seconda degli ingredienti che le compongono, per untra i sapori dimete lontane, ma comodamente seduti sul divano di casa. Tutte hanno una base di, ma se la Tahiti privilegia salmone e avocado, la Polinesia opta pere mango; ancora, la Maui premia, wakame e cavolo rosso, mentre la Bali contiene pollo,e pomodori secchi. Immancabile, la Hawaii, con riso, pollo, uova e feta.Opzione divertente del nuovo indirizzo, è la formula “”, che può essere media o large, e permette di dare sfogo alla propria creatività golosa con condimenti come avocado e wakame, semi e frutta secca e, ovviamente, le gustose salse di soya, teriyaki e pokè.Per informazioni: www.palmapoke.it