Il Caffè Arte e Mestieri chiude Decisione oltre la pandemia

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 19:20

I

Uno scorcio de Il Caffè Arte e Mestieri di Reggio Emilia

Le ragioni della chiusura

l covid non è l'unica ragione, ma sicuramente ha pesato sulla decisione deldi Reggio Emilia:a fine anno. A comunicarlo è la famigliache dal 2013 gestisce il locale nella città emiliana oltre al ristorante il(a Reggiolo), nel 2012 reso inagibile a causa del terremoto ma capace di ottenre due stelle Michelin (una nel 2002 e una nel 2004).«È unache abbiamo preso da tempo, e non è stato solo il covid a farci decidere di andare via. Questa chiusura è la conseguenza di tante situazioni e di un momento sicuramente molto difficile per tutti, e anche se fossimo stati in un altro luogo non sarebbe stato diverso», ha spiegatoalla Stampa Reggiana. Anima del locale insieme al maritoe il figlio, la famiglia D'Amato ha alzato bandiera bianca. Nell'ultimo anno «abbiamo perso il 45% del fatturato. Lesono state tante e non è possibile rischiare anche per il 2021. I miei genitori hanno deciso di cessare l’attività a fine anno», ha aggiunto Federico D'amato a ReggioSera.Probabile che l'avventura culinaria della famiglia non si fermi qui. Come si legge nel messaggio di commiato dai propri clienti, infatti, la famiglia D'Amato ha voluto sottolineare come «la nostranon muore, rinascerà sicuramente in altri luoghi».