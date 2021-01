Ristoranti in attesa della zona gialla. Ma c'è chi si è già arreso alla crisi

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 11:18

T

Attesa per il monitoraggio del 31 gennaio che dovrebbe rivedere il colore delle Regioni

Lazio, arancio o giallo?

Emilia-Romagna, si riparte in attesa dei ristori

Quelli che non ce la fanno

Addio amaro per la pasticceria Freni

ra chi vorrebbesubito e chi non aprirà più, i ristoranti colpiti dalla crisi innescata dall’emergenzasi distinguono in queste due categorie. Minimo comun denominatore, lanecessaria a far ripartire attività che, dopo averci messo una pezza con asporto e delivery, ora hanno bisogno di tornare a un flusso di cassa costante. E consistente.L’indiscrezione che voleva ilin zona gialla nel weekend aveva rilanciato le aspirazioni di ristoranti, osterie, bar e tavole calde che spingevano per non aspettare domenica. «Fateci riaprire anche sabato», aveva chiesto, presidente digiusto ieri. A meno di 24 ore di distanza, la prospettiva di riaccogliere i clienti insembra sfumata. Domenica 31 dovrebbe essere riconfermata la. «Ci speravamo in un parziale ritorno alla normalità e invece è arrivata questa ennesima doccia fredda», è stato costretto ad ammettere lo stesso Paolantoni in un articolo de Il Tempo.Per prepararsi alla riapertura, i pubblici esercizi avevano anche proposto alle istituzioni di istituire i doppi turni : il primo dalle 12 alle 15, il secondo dalle 19 alle 21.30. Niente da fare, il limite di orario alle 18 sembra inscalfibile.Più concrete sembrano le possibilità dei ristoranti emiliano-romagnoli. Con l’imminente passaggio in, le attività di somministrazione dovrebbero tornare a riaprire a pranzo, mescere fino alle 18 e offrire colazioni e aperitivi. «Sono tutti molto motivati, sono chiusi, tolti quei due giorni a inizio gennaio, dal 23 dicembre: c’è voglia di ripartire », ha raccontato, presidente dial Corriere di Bologna. Poche le defezioni attese, concentrate soprattutto fra quellespecializzate nel servizio serale o lontane dai centri abitati e che, senza il flusso turistico, difficilmente potrebbero sostenere i costi nei giorni feriali.All’attesa per il ritorno in zona gialla si unisce anche la paura di. Un andamento a singhiozzo che non piace ai professionisti della ristorazione: «Ci serve tempo. Riavviare un ristorante è impegnativo. Non si fa in un giorno. Abbiamo bisogno di sapere: o si apre e si apre o stiamo chiusi e stiamo chiusi. Anche il fatto di non sapere se domenica riapriamo o meno, e si decide di venerdì, a noile cose», ha affermatodiIn aiuto dei locali, la Regione ha messo a disposizione un bando da 21,3 milioni di euro (che arrivano a 40 milioni se si contano anche i fondi statali). Ma il processo di accesso sembra ancora da oliare e le critiche per i criteri che ne determinano l’accesso non sono mancate.Nell’incertezza del tempo che passa, però, c’è chi non ce la fa a resistere. In attesa di capire come verranno distribuiti i fondi del decreto Ristori 5 , l’Ufficio studi di Fipe-Confcommercio stima che insiano almeno 3.500 le attività vittime della pandemia. E l’imminente passaggio alla zona gialla non rischiara il panorama. Secondo i dati Istat, in Veneto, pre-Covid, iattivi erano 26.833 per un fatturato aggregato di 5,9 miliardi di euro e oltre 124mila occupati. Ora siamo a tredici locali chiusi ogni 100.Numeri e tendenze negative che hanno portato l’organizzazionea organizzare per lunedì 1 febbraio una Mestre: «Il mondo delle partite Iva è ormai sull’orlo del baratro. Qualche settimana fa avevamo chiaramente riportato al Governo e ai suoi funzionari sul territorio i dati secondi i quali molte delle nostre aziende non avrebbero potuto superare gennaio, se non con l’accoglimento dei punti del nostro manifesto e con un decreto ristori repentino e sostanzioso», ha affermato il presidenteal Corriere del Veneto.D’altronde, dopo 11 mesi di chiusure, riaperture e nuove chiusure su cui hanno pesato il crollo dele lo, hanno portato il settore allo stremo e «i ristori bastano appena a coprire parte delle spese vive che corrono : affitto dei locali, canoni fissi, luce, acqua, gas e così via», ha sottolineato, segretario regionale di Fipe.Fra chi ha alzato bandiera bianca c’è la pasticceriadi Milano. Le vetrine in Corso Venezia sono vuote. Niente più torte, cannoli e marzapane – la vera specialità della casa. Aperta nel 1914, dopo il trasferimento della famiglia Freni da Messina al capoluogo lombardo, l’si era presto espansa arrivando a quattro locali. Tutti chiusi, adesso.«È stata unamolto sofferta, maturata nell’arco di molti mesi. Per chi, come me, ha vissuto in negozio per oltre 30 anni, a contatto con i propri clienti tutti i giorni dell’anno, ha voluto dire trocare con la parte più importante della propria esistenza», ha commentato a Libero Milano, quarta generazione di pasticceri. Resta il, però, che punta sulla produzione per i mercati stranieri attraverso le potenzialità dell’online.