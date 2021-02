Sognando Procida. Al ristorante "Ieri, Oggi, Domani" di Napoli un menu speciale dedicato all'isola

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 12:04

non isola”, questo loche accompagna Procida Capitale della Cultura Anno. E questo non isolarsi, lo si manifesta convivialmente da “” ilin zona Ferrovia aIl patron, coadiuvato dalla famiglia, in dolce sintonia con lo chefe con il pizzaioloha argutamente e generosamente ritenuto opportuno renderealla recente proclamazione di Procida Capitale della Cultura Anno 2022, ideando e coralmente realizzandosontuoso alla cucina isolana ispirato.L’esordio a tavola è a opera del pizzaiolo Gianni Ostetrico che propone una sua, fortemente in sintonia con glie,, ilDop. È lail cui topping è costituito da crema di, fiordilatte croccante di carciofi (espediente ottimo e ghiotto per avere la giusta texture), crema di Provolone del Monaco Dop e una generosa spolverata di atomi di buccia gialla diprocidani.Sorprendenti inei calici. Successione ben calibrata dei vini di Fattoria Pagano, in Ager Falernus, là dove, dal nord costiero provenienti, la Campania Felix ha inizio. Ad illustrarli, questi sontuosi vini, il patron Angelo Pagano. Dunque, in abbinamento alla pizza carciofina, nel calice il Fabula Falerno del Massico Bianco Doc, da sole uveSi prosegue con le abili esecuzioni dello chef Antonio Castellano a principiare da una assolutamente non banale (tutt’altro!)con stracciata di bufala, alici procidane, fiori di zucca ripieni di ricotta di bufala, limone, provola e, a corroborare inebriante percezione olfattiva, zeste di limone. Ben preparato, ben presentato, è da concepire come antipasto ma lo immaginiamo, a Procida, come il piatto unico costituente il light lunch dei temporary islander!Ad invarianza di uva, sempre ditrattasi, nel calice adesso è presente la Vendemmia Tardiva Falanghina Roccamonfina Igt. Le uve sono raccolte a fine ottobre.Altro, di impeccabile esecuzione, icon carciofi alla procidana: spiccata intensità olfattiva, gradevolissimo il gusto deciso, è piatto memorabile come, sorpresa bellissima, è davvero memorabile quanto nel calice in abbinamento: Rosé, un vino rosato di grande eleganza, frutto di uvaggio aglianico, merlot, piedirosso. Intrigante il suo colore rosa salmone, gradevolissimi i profumi di mela verde.Il sontuoso pranzo prosegue conimbottito con crema di carciofi e giunge a compimento con il dolce Lingua di Procida.La deliziosa esperienza cognitiva ed emozionale vissuta alla tavola di “Ieri, oggi, domani”, stante l’affabilità, la competenza e la passione del patron e delle sue brigate (lodevole anche il servizio di sala) ci induce a pensare che sono questi i paradigmi di espletamento della nuova ristorazione. Binomio vincente tra “no frills” () e la “shared experience” () laddove è spettacolare il gioco dei ruoli tra une un, vale a dire tra l’ospite (guest) e colui che ospita (host).Ci preme ribadire ciò in previsione di quella che potrebbe essere una prossima iniziativa. Procida è Capitale della Cultura Anno 2022. Ovvero l’anno prossimo. Ma non ci siamo dimenticati quale bella e affascinante città è la Capitale della Cultura nell’anno corrente?! Sì, Parma! E allora? Suvvia, il sassolino è lanciato!Per informazioni: ierioggiedomani.it