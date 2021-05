Discoteca ancora chiusa? Il proprietario si reiventa: all'interno la pizzeria-focacceria

Pubblicato il 27 maggio 2021 | 10:31

Ravatti è la nuova pizzeria-focacceria genovese

Ironia come arma contro la crisi

Nuovo inizio in attesa che riapra il Club

. Con. È. Cinquanta posti a sedere esternamente (nella Galleria Errico Martino, un dehor sotto il portico quindi al riparo con una rivalutazione della galleria stessa), 30 posti interni al piano alto del locale, completamente rivisitato. In menu pizza, focacce, farinate, slerfe con soli prodotti locali, cocktail e musica per cominciare.L’ironia è già nel brand di questo nuovo ritrovo dei genovesi.Ovvero un po’ come si sono sentiti per un lungo periodo gli imprenditori della ristorazione. Alcuni di loro però non sono capaci di piangersi addosso e mostrano una nuova capacità di ribaltare a loro favore anche il significato un termine così radicato. Genova è anche questo., luogo intorno al quale stanno sorgendo diverse attività dedicate a chi ama passare la serata in compagnia.e non è un caso., titolare della discoteca, è l’imprenditore che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e in un momento pur difficile ha deciso accettare questa nuova sfida anche per ricollocare almeno parte dei lavoratori fermi da più di un anno con il locale chiuso.«È stato un periodo complicato per molti, cerchiamo di metterlo alle spalle con qualcosa che ci faccia tornare il sorriso! - sintetizza Giannini - Sarà per noi il posto dove si potrà mangiare, bere, chiacchierare, ascoltare musica e organizzare eventi in attesa di riaprire il club che completerà l’offerta per il target 20/30 anni nel centro di Genova».