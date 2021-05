Basta coprifuoco in zona bianca: ma le discoteche resteranno chiuse anche col green pass. Servizi al tavolo in sicurezza

Primo Piano del 26 maggio 2021 | 21:28

: c'è l'accordo tra ministero della Salute e Regioni sulle regole da applicare nella fascia con il livello più basso di rischio Covid, fermo restando l'obbligo delle mascherine e del distanziamento. In un incontro tra il ministro della Salute,e il presidente della Conferenza delle Regioni,, a cui hanno partecipato anche, Direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, e, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, è stata discussa e condivisa una linea di azione per le zone bianche che sarà poi recepita in una prossima ordinanza del ministro.La proposta condivisa prevede che - fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi - una volta che una Regione entri nella zona bianca, sia superato il cosiddetto ‘coprifuoco’ e si possano anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo.Il riferimento per lo svolgimento delle attività - dettaglia la nota - è quello delle 'Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali', adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli.«Soddisfatto da intesa con Regioni e Iss su zone bianche. C’è la consapevolezza che serve ancora prudenza e gradualità». Così il commento del ministro della Salute Roberto Speranza. Una dichiarazione che apre davvero alla ripresa. Nel giro di pochi giorni,. Interessate, in prima battuta, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna che presentano un’incidenza inferiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti. Un traguardo agognato ma che un po’ spaventava dopo mesi di regole e restrizioni. Per questo,Covid che proponeva un “bianco rafforzato” che mantenesse il coprifuoco alle 24 e tutta una serie di altre misure anti-assembramento e movida. Ma l'intesa col ministro Speranza spalanca invece un portone e punta dritto all'eliminazione del coprifuoco.L’idea degli enti locali era quella di mettere a puntoche dovrebbe valere per tutti i territori che man mano finiranno in zona bianca (sebbene rimanga valida la possibilità per ogni governatore di prendere decisioni restrittive in tema di lotta al contagio in modo autonomo), così da evitare il liberi tutti. E ora si tratta di vedere cosa ci sarà nel decreto nel Ministero. Sfirmato dal Governo Conte II ealle attività economiche. Una eventualità che, secondo i dati a disposizione del ministero della Salute, si verificherà secondo tempistiche già evidenti:Per quanto riguardada mettere in campo, le Regioni avevano ragionato su alcuni punti cardine da proporre al mistero della Salute:Altre richieste riguardavano:La mossa delle Regioni sulla zona bianca punta anche a evitare quanto accaduto fra febbraio e marzo in Sardegna. L'isola è stata la prima zona bianca d'Italia. Un primato durato, però, poche settimane e i cui effetti si continuano a far sentire. In Sardegna, infatti, fino al 28 maggio, prosegue lo screening di massa in entrata voluto dal presidente di Regione, Christian Solinas.Più in particolare, per entrare in Sardegna, a scelta e se in proprio possesso:Per chi non avesse modo di presentare questi due certificati, sarà messa a disposizione la possibilità dinel luogo di sbarco. Chi si rifiutasse di farlo in quell’occasione avrà l’e sottoporsi al tampone molecolare a proprie spese. Infine, cParallelo al tema della zona bianca, prosegue l’interlocuzione fra Governo e Regioni sul. Dopo il patto sottoscritto da Piemonte e Liguria per il periodo 15 giugno-15 settembre, si attende il parere del commissario straordinario all’emergenza covid,, per questioni logistiche, all’organizzazione del servizio. Insomma, prima il vaccino poi le ferie. Una posizione sostenuta anche da Italia a Tavola. E ora alcune regioni puntano allora a fare sospendere le seconde dosi in agosto. «Siamo intenzionati a utilizzare le settimane centrali di agosto per vaccinare chi fa vacanza e in generale gli operatori turistici nella regione», ha affermato i. «Sarebbe opportuno portare in Conferenza delle Regioni la bozza di accordo Liguria-Piemonte per vaccinare i turisti, in modo che possa diventare una traccia per tutti coloro che lo vogliono fare», ha rilanciato, inizialmente reticente sul tema: «Per quanto riguarda le vaccinazioni in vacanza noi siamo pronti. Se il generale dovesse dire sì, noi saremmo pronti a offrire anche questo servizio», ha detto il presidente della Regione,intervenendo a Uno mattina.Sono 3.937 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore rispetto ai 3.224 di ieri. Le vittime, invece, sono 121. Per quanto riguarda i tamponi, il totale di quelli effettuati e registrati dall'ultimo bollettino ammonta a 260.962 (rispetto ai 252.646 di ieri). Il tutto per un tasso di positività che si attesta all'1,5%.