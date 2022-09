Su il sipario su DaV Milano: debutto a City Life per il nuovo progetto della famiglia Cerea

Grazie al “DaV Milano by Da Vittorio”, l’alta cucina del gruppo “Da Vittorio” approda negli spazi avveniristici di City Life, al primo piano della Torre Allianz. È come dire che in uno dei luoghi più rappresentativi di Milano brillano nuove stelle, visto che la famiglia Cerea, proprietaria del brand, vanta 8 stelle Michelin sparse un po’ ovunque: vanno infatti considerati infatti il tre stelle in provincia di Bergamo, il bistellato di Saint Moritz, la stella conquistata a “Il Carpaccio” al Royal Monceau di Parigi e le due stelle di Shanghai. Il progetto è ambizioso, e non solo per la collocazione prestigiosa all’interno del cuore finanziario e residenziale della metropoli, ma perché con il “DaV Milano by Da Vittorio” Bruna Cerea e i figli Chicco, Francesco, Bobo e Rossella realizzano un sogno coltivato da tempo.

Debutto a Milano per Da Vittorio

«La terrazza è bellissima - dichiara Francesco Cerea - allietata da spazi verdi ed affacciata proprio sulla spettacolare piazza Tre Torri, con i suoi grattacieli. È stato per noi importantissimo debuttare nella città che più di ogni altra in Italia sa intercettare le novità e i trend culinari del futuro. Circondati da tutta questa bellezza, portiamo avanti il nostro lavoro con un nuovo format, che si differenzia dal classico e tristellato ‘Da Vittorio’ ma anche dal nostro catering, sebbene i canoni qualitativi siano gli stessi. Non si trova nel menu la solita ripartizione antipasto-primo-secondo-dolce, siamo più focalizzati sull’esaltazione dell’idea gastronomica in sé e mi riferisco alle uova di montagna con patate, salsa bbq e robiolina, alle tagliatelle con burro e ragù al coltello, ai paccheri alla DaV, ai casoncelli, melanzane alla cenere e pomodorino giallo, ai gamberi croccanti con limone e maionese e ad altro ancora. I piatti sono serviti singolarmente ma c’è anche la possibilità della condivisione: si può ordinare il “DegustiDaV” ovvero il ‘CondiviDaV’ e divertirsi con le varie proposte collocate al centro del tavolo».

Ma qual è il concetto di ristorazione che ci sta dietro?

A noi piace la parola ‘trattoria’. È chiaro che stiamo parlando di una trattoria elegante, visto il contesto e la qualità di materie prime e servizio, ma ci tenevamo a sottolineare che questo è un luogo dove divertirsi, ascoltare un po’ di musica, stare insieme, assaggiare una pizza, perché puntiamo molto pure su quella; una sana reazione, se vogliamo, alle costrizioni imposte dalla pandemia, alla solitudine di chi era costretto a rimanere a casa, magari in precarie condizioni di salute. Stare insieme, ripeto, e rilassarsi comodamente, visto che gli spazi sono ampi: abbiamo novanta coperti in terrazza e sessanta dentro.

Chi sono i vostri concorrenti qui a City Life?

Cambiamo prospettiva: ovunque io vada, non trovo concorrenti ma colleghi. Ognuno deve confezionare al meglio il proprio vestito, ed è normale che il cliente vada dal sarto che ama di più. Più che le classifiche, nella ristorazione conta la tipologia di abito, per rimanere nell’esempio, che vuoi indossare e che si addice al tuo stile.

In cucina Paolo Pivato e Nicholas Reina

A guidare la brigata di cucina gli chef Paolo Pivato e Nicholas Reina, formatisi sotto lo sguardo attento di Chicco e Bobo Cerea: in sala, a garantire la continuità con gli standard di servizio di Brusaporto e degli altri stellati del Gruppo, il General Manager Salvatore Impieri con il supporto del Restaurant Manager Stefano Lotti e del Bar Manager Cosimo Nucera: un approccio fresco, informale, veloce e al contempo internazionale. All’altezza delle aspettative anche la carta dei vini, con etichette accuratamente selezionate e un occhio di riguardo per Champagne e bollicine.

Tutto è pronto, tutte le componenti di un’impresa di ristorazione sugli scudi ormai da decenni sono state riassemblate per affrontare la sfida di Milano e della sua esigente clientela: non resta che andare a provarsi l’abito sartoriale, come dice Francesco Cerea, non solo per star bene a tavola ma anche per sentirsi eleganti.