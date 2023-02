"L’ultima chance" di provare i piatti di Innocenti Evasioni

Sta per traslocare: stiamo parlando di Innocenti Evasioni, il ristorante di Tommaso Arrigoni (membro di Euro Toques Italia), 1 stella Michelin , che dopo 25 anni lascia la sua sede storica di via della Bindellina a Milano. Ma c’è, per dare a tutti la possibilità di provare o rivivere per l’ultima volta l’esperienza nel locale di via della Bindellina, il cuoco propone un menu con la selezione di alcuni dei piatti che hanno contribuito a fare la storia del suo locale. Nasce così “The Last Chance”, il menu che regala l’opportunità di vivere la magia di una cena negli spazi originari di questa insegna.

La sede storica di Innocenti Evasioni a Milano



Menu a prezzo speciale

The Last Chance è un menu a prezzo speciale, servito per tutto il tavolo, che parte dallo “Sgombro appena marinato, insalata di puntarelle, acciughe, olive e fiocchi di burrata” del 2010, per passare al “Carciofo croccante al caciocavallo e olive con zuppetta di pomodoro” del 1999, e proseguire con gli intensi “Tagliolini al nero di seppia, seppie e barba dei frati” del 1998. Poi arriva sua maestà il risotto, un “Riso carnaroli Acquerello, topinambur, pepe nero, centrifugato di foglie di sedano e ostrica” del 2015, a cui segue il nobile “Filetto di storione, lenticchie di Castelluccio brasate al rosmarino, fogli di bacon croccante” del 2000, e la ricca “Coppa di maiale, fico secco alla mandorla, purea di cavolfiore alla zest di arancia e coriandolo” del 2003. Chiude il percorso l’iconico “Tortino di cioccolato al lampone e croccantino al wafer” del 2018.

Tommaso Arrigoni



Tempo fino a marzo

“The Last Chance” viene proposto dal lunedì al giovedì incluso, fino a fine marzo, mentre il venerdì e il sabato (come negli altri giorni) restano a disposizione la carta attuale e i 2 menu degustazione – “Degustazione” e “6 mezze” (costituito da mezze porzioni), ciascuno dei quali con la possibilità di abbinamento vini.



Il trasloco

Il ristorante di proprietà dello chef è stato fondato nel 1998 nel quartiere Cagnola in una piccola via privata dove un tempo c’era una cascina. L’ingresso nella nuova sede avverrà allo scoccare del 25° anniversario del locale, segnando l’inizio di una nuova era per Innocenti Evasioni e per lo stesso chef.

Innocenti Evasioni

Via Privata della Bindellina - 20155 Milano

Tel 02 33001882