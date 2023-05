Dal ristorante Lanzani parte la Restaurant Week Bergamo-Brescia

Ascovilo e Grana Padano hanno dato il via al primo dei 7 appuntamenti dedicati all’abbinamento del formaggio Dop più consumato al mondo con il meglio dei vini lombardi. L’iniziativa “Nati per stare insieme: Restaurant Week” organizzata da Ascolvilo, Grana Padano, Italia a Tavola e Golosaria nata nel 2022 continua quest’anno con la seconda serie di appuntamenti enogastronomici all'insegna dei prodotti del territorio nell'ambito di Brescia e Bergamo, Capitale Italiana della Cultura.

A sinistra Michele Citro al centro Paolo Massobrio, a destra Alessandro Lanzani

Un moderno spazio distribuito su due piani che unisce una bottega gourmet, un ristorante ed un’enoteca. Situato in una zona tranquilla di Brescia in via Albertano, il ristorante Lanzani Bottega&Bistrot di proprietà della famiglia Lanzani è stato il teatro della prima serata di “Nati per stare insieme: Restaurant Week Ascovilo-Grana Padano” moderata da Paolo Massobrio (Golosaria), Ugo Bonazza (Onaf), Federico Bovarini (Ais) con il supporto di Edoardo Peduto (Direttore Consorzio Lugana) e Juri Pagani (responsabile della comunicazione del Consorzio Valtènesi) insieme ai produttori dei vini presenti in abbinamento Cristina Bordignon (Cascina Le Preseglie), Francesca Salodini (Cobue) e Naike Bertola (Opera Roses), il tutto coordinato nell’organizzazione dell’agenzia PG&W. Dopo una breve introduzione di Paolo Massobrio relativa al progetto “Nati per stare insieme: Restaurant Week Ascovilo-Grana Padano” che prevede la creazione di un temporary menu da parte di 7 diversi chef della Lombardia con l’abbinamento e la degustazione delle tre stagionature di Grana Padano (12, 18 e oltre 20 mesi) insieme ai vini di lombardi di qualità di Ascovilo, si è dato il via alla cena vera e propria.

Juri Pagani, Cristina Bordignon, Paolo Massobrio, Edoardo Peduto, Federico Bovarini e Francesca Salodini

La cena: gli abbinamenti tra Grana Padano Dop e i vini lombardi

Il patron Alessandro Lanzani con lo chef Michele Citro hanno accolto i propri ospiti con un menu attento alla materia prima che incarna la sua filosofia di ricerca continua. Si aprono le danze con Uovo in camicia, spinaci saltati e spuma di Grana Padano Dop in abbinamento al “Chloé” Valtènesi Riserva Classico Doc di Opera Roses, per poi procedere con il primo piatto, un Risotto alle erbe fini e croccante di Grana Padano Dop in abbinamento a “Hamas” Lugana Doc 2021 della cascina le Preseglie.

Si continua con una Tartare di manzo ai carciofi e Grana Padano Dop abbinata al Valtènesi Riviera del Garda Classico Chiaretto Dop dell’azienda Tenute del Garda. Prima di procedere con il servizio del dolce si è tenuta la degustazione in purezza delle tre stagionature del Grana Padano Dop prima, e in pairing ai vini della serata poi, attraverso un gioco di abbinamenti in cui è stato coinvolto anche il pubblico a indicare le proprie preferenze in base al gusto personale.

Uovo in camicia, spinaci saltati e spuma di Grana Padano Dop
Risotto alle erbe fini e croccante di Grana Padano Dop
Tartare di manzo ai carciofi e Grana Padano Dop
Millefoglie con crema chantilly a base di Grana Padano Dop, fragole e lime

Ne è emerso che il 12 mesi mantiene le tipiche note lattiche, di burro appena sciolto, di panna, dal gusto delicato in cui affiora tutto il sapore del latte e leggere note vegetali; il 24 mesi più saporito ma non piccante, un aroma che ricorda la frutta secca e il fieno; infine, il 30 mesi, gusto saporito e pieno, fragrante con note più decise e intense di frutta secca. Si conclude in bellezza con una Millefoglie con crema chantilly a base di Grana Padano Dop, fragole e lime.

La degustazione in purezza del Grana Padano, le tre stagionature: 12, 18 e oltre 20 mesi)

Appuntamento, dunque, al 24 maggio per scoprire un nuovo menu con nuovi accostamenti, sempre all’insegna dell’eccellenza agroalimentare lombarda!

“Nati per stare insieme: Restaurant Week Ascovilo-Grana Padano”

Ristorante ''Lanzani'', Via Albertano da Brescia, 41 - Brescia (BS)

Cena Guidata: giovedì 11 Maggio Ore 20.00

Menu in Promozione: dall'8 al 12 Maggio 2023

Ristorante ''La Caprese'', Via Giuseppe Garibaldi 7 - Mozzo (BG)

Cena Guidata: mercoledì 24 Maggio Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 22 al 27 Maggio 2023

Ristorante ''Trattoria Falconi'', Via Valbona, 81 - Ponteranica (BG)

Cena Guidata: martedì 6 Giugno Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 5 al 10 Giugno 2023

Ristorante ''Il Gattolardo'', Via Generale Achille Papa, 13/15 - Desenzano del Garda (BS)

Cena Guidata: mercoledì 20 Settembre Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 18 al 23 Settembre 2023

Ristorante ''Carlo Magno'', Via Campiani, 9 - Collebeato (BS)

Cena Guidata: mercoledì 11 Ottobre Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 9 al 14 Ottobre 2023

Ristorante ''La Braseria'', Via Risorgimento, 17 - Osio Sotto (BG)

Cena Guidata: lunedì 23 Ottobre Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 23 al 28 Ottobre 2023

Cena Guidata: mercoledì 22 Novembre Ore 20