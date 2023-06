 Londra accoglie Langosteria: il nuovo ristorante aprirà nel 2024

Langosteria annuncia l'arrivo di un nuovo gioiello gastronomico a Londra nel 2024: il Gruppo, infatti, ha deciso di portare la propria raffinata cucina italiana nella capitale inglese con l'apertura di un nuovo ristorante, che arricchirà l'offerta culinaria di The Owo, acronimo di The Old War Office. Questo nuovo locale si impegna a portare nella capitale britannica l'esperienza gastronomica raffinata e di grande successo che ha reso Langosteria famosa in tutto il mondo. Questa apertura rappresenta il terzo ingresso all'estero per il marchio, dopo Parigi e St. Moritz. Fa parte della strategia di sviluppo internazionale di Langosteria, che punta a posizionarsi in luoghi strategici a livello globale. Attualmente, il Gruppo Langosteria conta sette ristoranti, quattro dei quali si trovano a Milano. Ogni ristorante si distingue per la sua capacità di combinare la tradizione italiana con un approccio contemporaneo e internazionale, selezionando i migliori ingredienti provenienti da ogni parte del mondo.



L’ottava apertura di Langosteria sarà a Londra: arricchirà l'offerta culinaria di The Owo

Nel 2017 il Gruppo è approdato a Paraggi (Ge), inaugurando una terrazza pieds dans l’eau nella splendida baia tra Santa Margherita Ligure e Portofino, mentre nel 2021 nasce Langosteria a Parigi, in collaborazione con Cheval Blanc Paris. Infine, all'inizio del 2023, Langosteria ha inaugurato la sua prima destinazione in montagna a St. Moritz, presso Chesa Chantarella, una baita di montagna dotata di un’ampia terrazza con ingresso diretto sulle piste da sci del comprensorio del Corviglia.

Langosteria: il gusto ed eleganza in un'esperienza di fine dining senza precedenti

Langosteria offre un fine dining nato in Italia e focalizzato sull’eccellenza: il menu si compone di una selezione di piatti signature, presenti in tutti i ristoranti del Gruppo, che si affiancano a una serie di proposte differenti per ogni locale, ma sempre espressione della medesima filosofia gastronomica. La ricerca sul mondo del vino è altrettanto rilevante, con una scelta ampia di etichette, che spaziano da importanti cantine a realtà più di nicchia ma sempre di altissimo livello, mentre il bar si articolo in una lista che propone drink inediti e grandi classici, accompagnando gli ospiti dall’aperitivo al dopo cena.

Enrico Buonocore, fondatore e ceo del Gruppo Langosteria con la moglie Alessandra Maestroni

«Sono lieto di poter annunciare l’ottava apertura di Langosteria, la prima nel Regno Unito. È da tempo che desideravo inaugurare un ristorante a Londra e credo fortemente che The Owo rappresenti il luogo perfetto per questo debutto. Ogni progetto che intraprendiamo è totalmente unico e anche questo ristorante offrirà un'esperienza enogastronomica senza pari: siamo certi che sarà uno dei migliori ristoranti della capitale» - afferma Enrico Buonocore, fondatore e ceo del Gruppo.

The Owo e il suo scrigno di sapori: una delizia per gli amanti della buona cucina

L'edificio che ospiterà il ristorante, situato in una struttura di interesse storico culturale, è stato completamente ristrutturato. Oltre a offrire una struttura rinnovata, ospiterà anche 120 camere e 85 residenze con il marchio Raffles. Inoltre, sarà dotato di una spa dedicata e un centro benessere, sviluppati in collaborazione con Guerlain, un marchio leader mondiale nel settore della bellezza e del benessere, insieme a Pillar, esperto nel campo del movimento e della nutrizione. The Owo si preannuncia come un vero e proprio epicentro gastronomico, ospitando una straordinaria selezione di nove ristoranti e tre bar. Questa struttura eccezionale ha recentemente confermato l'arrivo di altri rinomati ristoranti, tra cui il celebre Café Lapérouse di Parigi e l'acclamato Paper Moon di Milano. Inoltre, il rinomato chef Mauro Colagreco aprirà ben tre ristoranti all'interno del prestigioso Raffles London al The Owo.

L'edificio che ospiterà il ristorante, situato in una struttura di interesse storico culturale, è stato completamente ristrutturato 1/3 The Owo si preannuncia come un vero e proprio epicentro gastronomico, ospitando una straordinaria selezione di nove ristoranti e tre bar 2/3 Langosteria è perfettamente compatibile con gli altri chef e ristoratori di fama mondiale presenti al The Owo 3/3 Previous Next

Sulla nuova apertura interviene anche Madani Sow, amministratore delegato della società di gestione dello sviluppo Wdsm, che ha dichiarato: «Siamo molto contenti di ospitare Langosteria all’interno di The Owo. Enrico e il suo team appartengono infatti a una rara categoria di ristoratori visionari, che eccellono nella progettazione di locali vivaci ed emozionanti, in grado di posizionare l'ospite al centro dell'esperienza culinaria. Il seguito di cui gode il ristorante e la sua reputazione nel mondo della moda e del design lo renderanno perfettamente compatibile con gli altri chef e ristoratori di fama mondiale presenti presso The Owo».