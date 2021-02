Bottura solidale con Food for Soul. Aperto il refettorio a San Francisco

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 13:11

Il prossimo Food for Souls è atteso a New York

Il primo passo solidale

L'apertura californiana

'è un po' di Italia nell'America colpita dalla pandemia. Si tratta dello chef stellatoche a San Francisco, lontano dai riflettori, ha aperto i battenti del secondoa insegna. Un progetto solidale avviato nel 2020 in Messico, a Merida, e che punta a dare una risposta all'emergenza alimentare aggravata da lockdown e recessione economica.Un anno fa, insieme alla moglie lo chef Massimo Bottura aveva aperto il primo centro diin Messico e, nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, aveva annunciato due nuovi progetti a San Francisco e New York. Due ulteriori refettori che avrebbero implementato una rete globale di otto centri di accoglienza incentrati sui valori del buono e del bello e dedicate alle persone svantaggiate. Gestiti in collaborazioni con, chef e aziende del territorio, i Food for Soul puntano su una cucinaper dare una risposta alle necessità dei meno abbienti.Grazie all'appoggio dell'associazione, il primo passo di espansione del network americano ha potuto concretizzarsi a. Il refettorio, i cui lavori sono ancora in fase di ultimazione (e hanno richiesto il riadattamento degli spazi dell'ex Cala Restaurant), è già operativo e capace di servire 1.500 pasti gratuiti alla settimana. Numeri che si aggiungono a quelli di Farming Hope che, nel 2020, è riuscita a distribuire circa 50mila pasti calde alle persone in difficoltà. A San Francisco, infatti, un abitante su quattro, nell’ultimo anno, è andato incontro a problemi di insicurezza alimentare. Nella modalità che ha contraddistinto l’azione di tutti i refettori del circuito dall’inizio della pandemia, anche a San Francisco i pasti gratuiti sono garantiti tramitea domicilio.