Il S.Valentino da sogno? Per le donne insieme a Carrara, Bottura o Valbuzzi

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 17:21

L

Damiano Carrara, Massimo Bottura e Roberto Valbuzzi

I risultati del sondaggio

San Valentino fa bene anche agli affari

è da sempre, a maggior ragione da quando i cuochi hanno fatto irruzione in televisione e sono diventati dei divi. Ecco che quindi non c’è da sorprendersi se una donna italiana su 3, impegnata o single, svela che uno dei propri sogni sarebbe trascorrerlo in compagnia di unoStando ad un sondaggio di, brand tedesco specializzato in prodotti e elettrodomestici da cucina, realizzato sui principali social network e a cui hanno risposto oltre 800 italiane tra i 25 e 60 anni, a guidare la classifica dei più desiderati c’è, aitante giudice di Bake Off Italia, pasticciere e imprenditore di successo, con il 21% di preferenze delle italiane. Piccola delusione per le spasimanti perchè il pasticcere ha appena annunciato che convolerà a nozze a giugno. A seguire il fascino intellettuale e ricercato del tristellato(15%) e quello tenebroso di(12,5%), giudice del programma Cortesie per gli ospiti e chef del Crotto Valtellina. Questi ultimi due sono anche candidati al sondaggio di Italia a Tavola "Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza" ( CLICCA QUI PER VOTARE ).La top ten continua con, appena fuori dal podio, l’evergreen(10%), mentre al quinto posto si fa spazio l’appeal più rude di Chef Rubio (11%). L’imponenza rassicurante, vale a(9%) la sesta piazza. Mentre in settima posizione, preferito in assoluto delle under 30, c’è(8%), il più giovane vincitore di Masterchef Italia e ora ritornato in auge con il suo ristorante 1978 e l’inedita ricetta delle Lasagne in tubetto da dentifricio. La simpatia partenopea fa meritare a Gino Sorbillo (6%), chef piazzaiolo di fama internazionale, l’ottavo posto. A chiudere, la popolarità e l’estrosità di(5,5%) e(2%).Insomma, il vecchio adagio “prendere per la gola” sembra confermarsi sempre valido. Ai maschi italiani, quindi, toccherà impegnarsi ai fornelli e battere, almeno nell’intenzione e nell’impegno, i desideri delle proprie compagne per celebrare al meglio San Valentino . Wmf, da parte sua, come sempre, a chi accetta la sfida mette a disposizione i migliori strumenti per preparare, cucinare, bere e mangiare.Per i cuochi San Valentino quest’anno è una delle poche occasioni da cogliere al volo per conquistare i clienti visto che buona parte dell’Italia è in zona gialla. A partire da lunedì 1° febbraio, ad esempio, lo chefè ripartito da dove aveva interrotto, riaprendo il ristorante una stella Michelin, La Tavola e la più informale L’Osteria. A differenza del passato, le due anime dell’hotel 4 stelle Il Porticciolo di Laveno Mombello (Va), che non ha mai chiuso i battenti, saranno aperte al pubblico tutti i giorni a pranzo, dalle 12.00 alle 14.00 solo su prenotazione allo 0332 667257, con la possibilità per i clienti di apprezzare la cucina dello chef anche a distanza, grazie alle confermate formule d’asporto e a domicilio.Sempre in queste ultime modalità è stato pensato anche il menu di San Valentino, che verrà consegnato nelle case di chi vorrà festeggiare questa ricorrenza nel segno dell’alta cucina. «Desideravamo ripartire da molto tempo - ha detto lo chef Riccardo Bassetti - e, non appena i numeri ce lo hanno consentito, ci siamo operati per farlo. In vista del 14 febbraio abbiamo pensato di dedicare un pensiero ai nostri clienti che, in quest’anno più che nei precedenti, avranno il desiderio di onorare questa ricorrenza restando a casa».