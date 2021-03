«Costi fissi troppo alti, chiudo» Nadia Vincenzi saluta Erbusco

Pubblicato il 09 marzo 2021 | 12:09

Nadia Vincenzi (Fonte: sito Da Nadia)

Una storia lunga 30 anni

Aperture a singhiozzo e costi fissi i pesi

La sala del ristorante Da Nadia

Delivery? «Solo un ulteriore costo»

Speranza nella ripartenza

osti troppo alti a fronte dell'ennesimo giro di chiusure hanno costrettoad alzare bandiera bianca. Il suo ristorantea Erbusco (Brescia) chiuderà. La, sofferta, è arrivata a pochi giorni di distanza dall'ufficialità del nuovo Dpcm e dai risultati dei monitoraggi settimanali che hanno imposto l'arancione scuro alla Lombardia. «Quando ho ricevuto la notizia, ho capito che non ce l'avrei fatta a continuare», ha commentato Vincenzi.Raggiunta al telefono, intenta a ricevere e leggere i tanti messaggi di solidarietà e sostegno, Nadia Vincenzi siquando parla del suo ristorante: «L'ho preso 30 anni fa e ci ho investito molto. Ora, a 74 anni, mi trovo a dovera causa del peso economico delle serrate imposte dai . La struttura, che considero casa mia, costa in tutto 10mila euro al mese fra affitto, bollette e spese fisse». Situato nel pieno della Franciacorta, il ristorante Da Nadia ha ricevuto lanel 2012. Un ristorante che si è sempre imposto per la qualità della materia prima ed in particolare del pesce.A poco sono serviti i ristori , così come i pochi spiragli di apertura nel corso dell'ultimo anno: «Ho lavorato a pieno regime, stante tutte le norme e i protocolli di sicurezza, solo in. Troppo poco per reggere; anche con l'aiuto degli esigui ristori che abbiamo ricevuto e che non possono minimamente compensare il periodo di chiusura forzata», afferma Vincenzi. Un aiuto sarebbe potuto arrivare dalla famiglia proprietaria dell'. Ma nonostante la comprensione per la situazione in cui versava il Da Nadia, non c'è stato alcun passo ulteriore: «Le strade si sono divise. I proprietari forse potevano incorporare la mia attività nella loro. Ma non è andata così. Molto probabilmente al posto del mio ristorante ne sorgerà un altro nel prossimo futuro».Specializzato in un menu di, il ristorante Da Nadia ha sperimentato anche il. Bocciato: «Si è rivelato più un costo aggiuntivo che altro. Inoltre, la consegna del cibo a domicilio non si è mai sposata bene con la nostra materia prima». Negativa anche l'apertura per il solo servizio del: «La nostra proposta e la nostra clientela hanno un target serale. Anche riattivare e riadattare le nostre linee per il servizio a pranzo è stato complicato», rivela Vincenzi.Nel, però, permane la speranza: «Non mi aspettavo tutti questi messaggi si. Fra loro c'è già anche qualche proposta di collaborazione. Cosa che mi fa ben sperare per la ripartenza. Sono sicura, infatti, cheda un'altra parte. Magari in un locale più piccolo e a misura delle mie necessità e della mia offerta. Riproporrò sicuramente i piatti che mi hanno fatto conoscere e che i clienti apprezzano. In questi mesi, la clientela non è mancata. Anzi, con tutte le cautele del caso, la richiesta di mangiare fuori piuttosto che dentro, i commensali non sono mancati. Ma è il modello di business che non ha retto il peso economico delle chiusure », conclude Vincenzi.