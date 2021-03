Recovery, all'Italia 191,5 miliardi. Turismo e ristoranti aspettano fondi e idee per il rilancio

Primo Piano del 08 marzo 2021 | 16:44

Turismo e ristorazione aspettano il Recovery

Fondi entro l'estate

Due mesi per presentare i progetti

Alcuni ritocchi rispetto al progetto iniziale

Il coordinamento al Mef

Daniele Franco

In agenda progetti ambiziosi, ma fattibili

Il turismo attende fondi e progetti



la revisione delle aree urbane e delle licenze

la digitalizzazione di tutte le imprese, dai ristoranti ai musei

Calugi: Quattro audizioni, aspettiamo risposte

Roberto Calugi

Focus su pubblica amministrazione e giustizia



per l’Italia «prevede fondi a disposizione del nostro Paese per circa 196 miliardi a prezzi correnti, 69 sotto forma trasferimenti, 127 sotto forma prestiti». Tuttavia gli ultimi dati, e il regolamentoche prende a riferimento ildel 2019, portano «a una stima dell’entità delle risorse per circa, leggermente inferiore a quella indicata a gennaio». È stato questo uno dei passaggi cruciali del ministro dell’Economia,, presentando il Recovery Plan e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in audizione davanti alle commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Senato e Camera.Un argomento che riguarda anche ile lache ambiscono (con diritto) ad inserirsi nelle varie pieghe di questo programma tra digitalizzazione, green economy,. Ancora il Governo non si è espresso esplicitamente a favore dei due settori, ma leci stanno lavorando per farsi sentire.Franco ha dato anche alcune indicazioni sulle tempistiche: «Le risorse europee saranno disponibili alla fine dell’» con i pre-finanziamenti al 13%. «Per il nostro paese - ha detto - il piano è una occasione molto importante, rende possibile affrontare in modo coordinato e con rilevanti mezzi alcuni problemi strutturali.è un passaggio storico nel processo di integrazione europea e un passo avanti significativo nella costruzione di un bilancio comune. Il 90% dei fondi saranno distribuiti attraverso questo dispositivo, per accedere alle risorse ciascun Paese deve definire piani coerenti di investimento su sei ambiti, che sono tutte priorità anche per il nostro Paese».Il piano sarà definito attraverso l’attuazione di una serie diche saranno presentati alla Commissione Ue entro il 30 aprile. Alla Commissione spetterà poi, nelle successive 8 settimane, la valutazione del. «Per noi - ha detto Franco - è un’occasione molto importante per affrontare i problemi strutturali» del Paese, visto che «abbiamo un problema strutturale di crescita».La marcia di avvicinamento verso l’articolazione e l’approvazione dei due piani deve proseguire spedita: troppi gli inghippi(lungaggini tutte italiane e crisi di Governo ) e troppo rapida la corsa del virus con annessi problemi economici che stanno colpendo le attività. «Dobbiamo definire un piano metodologicamente unitario e coerente con gli obiettivi - ha aggiunto il Ministro - per questo motivo la definizione del piano non può subire battute d’arresto». Il«rappresenta certamente una priorità per il Governo, per il Paese e ovviamente per il. E questo primo incontro con lespero che sia l’inizio di un dialogo durevole e intenso perché abbiamo davanti a noi un percorso molto rapido e intenso e su questo dobbiamo interagire strettamente».Sorride chi aveva storto il naso di fronte al progetto messo in campo dal Governo perché nel suo intervento alle Commissioni di Camera e Senato, il ministro Franco ha aperto ad alcune modifiche sostanziali del piano ideato proprio dal Governo Conte bis: «Alcune parti» del piano italiano per ilpresentato a gennaio vanno «rafforzate», e «occorre tarare i nostri progetti sulle risorse effettivamente disponibili». Inoltre «nelle prossime settimane dovremo riflettere sul rapporto fra progetti a legislazione vigente e nuovi progetti e vedere se la distribuzione fra i due canali di intervento debba restare quella indicata o debba essere soggetta a».Dibattito acceso anche sulle strutture di gestione delle risorse e controllo del Piano. Franco ha toccato questo delicato argomento spiegando che «occorre unarobusta e articolata nella fase di attuazione degli interventi» e «compiti e responsabilità» saranno suddivise su «due livelli di governance: stiamo considerando la costituzione di una struttura centrale di coordinamento presso il(ministero dell’Economia, ndr.) a presidio e supervisione «dell’efficace attuazione del piano». La struttura sarà «affiancata da una unità di audit (controllo, ndr)».«A livello di ciascun- ha detto Franco - si considera la creazione di presidi di monitoraggio e controllo sulle misure di rispettiva competenza con il compito di interagire con iattuatori».I contenuti del piano nazionale di ripresa edevono essere «ambiziosi ma anche credibili e dettagliati», ha sottolineato il Ministro. E i progetti che saranno presentati attraverso il Recovery plan «possono contribuire ad accrescere il nostro potenziale di sviluppo e devono farlo muovendo lungo le direttrici strategiche indicate dalla, che sono la digitalizzazione, la transizione ecologica e l’inclusione», ha aggiunto.In questo contesto si inserisce a pieno titolo ilsicuramente duehanno assolutamente bisogno di rafforzare e valorizzare ristoranti e hotel, E questo obiettivo non può non essere ai primi posti dell'agenda di Mario Draghi . Parliamo di imprese che muovono circa un terzo dell’intero Pil nazionale e che in questo anno di pandemia hanno pagato costi altissimi nella quasi indifferenza delle istituzioni.Fra gli investimenti necessari ci sono almeno due macro aree che devono essere previste nei progetti del Recovery Plan, con benefici per tutto il Sistema Italia:La questione urbanistica è ovviamente la più complessa, ma è indispensabile se non si vuole abbandonare al degrado e all’impoverimento una gran parte dei centri storici italiani. Fra trasporti saturi, inquinamento e scelta di molte aziende di delocalizzare gli uffici o di proseguire con lo smart working,. Ciò pone il duplice obiettivo di(che non possono essere occupati da attività marginali di extracomunitari) e dilà dove si creeranno nuove domande di chi ha necessità dei servizi del “fuori casa”. Il tutto con nuove norme all’ingresso e un controllo dei requisiti di professionalità per avere le licenze.Lae i big data sono l’altro cardine che non può mancare nel Recovery Plan. Pensiamo solo al tema delle prenotazioni, dei pagamenti o della vendita e consegna dei prodotti (per lo più alimentari ed artigianali) che può essere fatta nei ristoranti, invece che negli alberghi o nei siti turistici. Per non parlare della gestione dellao della possibilità di offriredurante la giornata anche a clienti che vogliono magari lavorare lontano dall’ufficio o da casa, invece che studiare o incontrare amici.Lae i relativi servizi di supporto in questa prospettiva sono strumenti preziosi per il mondo della ristorazione, per l’intrattenimento e per l’accoglienza, che devononel medio periodo.«Abbiamo fatto quattro audizioni su questo tema - ha detto il direttore di Fipe-Confcommercio,- ma ancora non abbiamo avuto riscontro perchè il Governo è al lavoro e sta cercando di capire come distribuire le risorse. Inoi pensiamo che potrebbero avere un ruolo chiave se la digitalizzazione entrasse a pieno regime in ognuna delle attività. Basti pensare al vantaggio che potrebbe avere l'intera filiera agroalimentare se isui consumi specifici fossero raccolti e disponibili a tutti. E poi c'è la questione della rigenerazione urbana che dovrà essere la chiave per non lasciare che i centri storici restino deserti. Su inclusione e coesione abbiamo solo che da insegnare, mentre sull'riteniamo che un piano per rendere lesempre più ecologiche e in grado di sfruttare energie rinnovabili sia doveroso e possa andare a beneficio di tutti.«Un punto fortemente sottolineato dallasono le riforme: due sono particolarmente importanti - ha detto ancora Franco - quella della Pa (Pubblica amministrazione, ndr), per la quale ilsta lavorando con il ministro Brunetta, e quella della giustizia. La terza area molto importante è la semplificazione normativa trasversale. Isono molto molto serrati, quindi bisogna essere molto pragmatici». Franco ha ricordato che a queste risorse si sommano quelle dell’ordinaria programmazione comunitaria 2021-2026, quelli delledi2021 e 2022: «Serve una visione unitaria e scegliere via via gli strumenti finanziari più adatti agli obiettivi», ha osservato.Infine, una speranza: «È un esercizio disenza precedenti, se avrà successo consegnerà all’Italia un futuro più prospero, più giusto e più sostenibile, grazie allae alle riforme un contesto più favorevole alla crescita», ha detto il ministro dell’Economia.