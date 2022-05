Fra Diavolo raddoppia a Milano e punta a 60 locali nei prossimi tre anni

Nato nel 2013 in Liguria e rilevato nel 2018 da Mauro D’Errico e Gianluca Lotta, in meno di 3 anni il marchio Fra Diavolo è riuscito a ottenere un importante traguardo entrando nella prestigiosa classifica “50 Top Pizza” e posizionandosi tra le migliori 20 catene di pizzerie artigianali di tutto il mondo.

La mise en place: la scatola di ferro contiene posate e tovaglioli

Forti di questo riconoscimento e consapevoli della qualità del proprio prodotto, è stata pianificata per il 2022 l’apertura di 16 nuovi punti vendita su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai locali già esistenti, grazie all’ingresso del Gruppo Gesa della Famiglia Ferrieri (Cioccolatitaliani) e del fondo Mir. Le prime 7 aperture, compresa Milano Isola, avverranno entro il mese di giugno: Brescia Elnòs Shopping, Milano Citylife, Arese, Torino, Milano Bicocca e Parma. Al momento i Fra Diavolo nazionali sono presenti a Milano (2), Roma, Bologna, Torino (2), Novara, Genova, Varese e Cuneo.

Impasti a confronto

Rilancio del commercio e dell’occupazione

«Con questo piano di aperture vogliamo contribuire al rilancio del commercio e dell’occupazione locale, dopo i difficili mesi della pandemia – ha dichiarato Mauro D’Errico, presidente di Fra Diavolo - In totale i locali aperti entro fine anno saranno 24, e contiamo di proseguire con nuove aperture anche nel 2023. Si tratta di un segnale positivo molto forte in questo periodo di graduale ripresa del settore della ristorazione». L’obiettivo è quello di raggiungere quota 60 esercizi entro 30 mesi.

Il filo conduttore del Fra Diavolo Milano Isola sono i giochi vintage

Anima gameing

Il secondo locale milanese ha aperto i battenti il 22 aprile. Una novantina i coperti che con il dehors diventano 110. Filo conduttore, ogni locale ne segue uno, è il gameing. Ecco allora navicelle da lina park, fumetti, Topolino in particolare, che fanno da tappezzeria, juke box, immagini dei primi videogiochi, il tutto in un contesto dove lo stile vintage e i materiali di recupero creano un ambiente scanzonato e policromo.

Uno sguardo dietro le quinte

Cuore pulsante a Torino

Fra Diavolo di via Genova Thaon di Revel è una pizzeria che gioca con il passato, ma è più che contemporanea. Il processo produttivo è avanzato. Tre gli impasti: classico, multicereali a bassa percentuale di carboidrati e nero, con carbone vegetale in polvere. La cucina madre di Torino li elabora e distribuisce, abbattuti, in tutti i locali.

Tappezzeria da sfogliare

Palato soddisfatto

Una decina le pizze tradizionali e altrettante quelle creative, denominate “Pop”. Tutte ad alto cornicione, leggere, digeribili, farcite con ingredienti pensati e cercati. Appaganti. Un paio di esempi. Fra Diavolo: pomodoro La Fiammante, fiordilatte di Agerola San Lazzaro, spianata piccante San Vincenzo, Parmigiano Reggiano Dop, basilico, olio evo. Qui Quo Squa: fiordilatte di Agerola San Lazzaro, squacquerone, pacchetelle di pomodorino giallo del Piennolo, alici di Cetara, capperi di Pantelleria, basilico, olio evo.

Nota bizzarra: per leggere tutti i prezzi sul menu ci vuole il miscroscopio.

Fra Diavolo Milano Isola

via Genova Thaon di Revel 10 - 20159 Milano

Tel 02 47762829