Locanda Radici, pani fatti in casa e i piatti del Sannio "a metro zero"

Pubblicato il 06 dicembre 2020 | 11:44

I

Uovo croccante a 62°C con mozzarella di bufala e tartufo nero

Angelo D'Amico nell'orto a metro zero





Agnello del Sannio in diverse cotture, costina arrosto, pancia, polpetta fritta con mentuccia e Pecorino

Le Prugne della California

l Sannio, con la sua storia che comincia ben prima di Roma e che culmina con la dominazione longobarda (VII-X secolo), imprime allail vigneto ed il laborioso ardimento delle sue genti, così virtuosamente radicate alle loro terre. Ne è emblema il prode, patron e chef della, in quel di Melizzano. Siamo ai piedi del Massiccio del Taburno, sui contrafforti della Valle Telesina. Locale elegante, sapientemente arredato, tavoli ben distanziati da ben prima che ciò divenisse obbligatorio.Circa 40 i coperti all'interno dell'articolata struttura, circa altrettanti all'aperto, allorquando la propizia stagione consente avere per tetto il cielo stellato. Angelo D'Amico ai fornelli ad interpretare la sua cucina, fatta di utilizzi propri e mai avventati delle rigogliose materie prime che il Sannio sa donare. Notazione per l'orto di casa. Qui siamo al…, dacché l'orticello è a portata di sala e di cucina. I pani sono tutti fatti in casa; tra questi memorabili quello integrale, la pizza molle ed i taralli.Angelo, al quale volentieri demandiamo la scelta di quanto degusteremo, ci fa cominciare con Uovo croccante a 62°C con mozzarella di bufala e tartufo nero. In carta si situa tra gli antipasti, ma può essere considerato un poderoso piatto unico, specialmente se erogato in. Come primo piatto, Ravioli con caciocavallo di Castelfranco in Miscano, zucca e liquirizia. È piatto che esprime sintesi del locale e, perciò, dell'animadel prode Sannita Angelo D'Amico: tanto studio in laboratorio per poi esitare solo ciò che rasenta la perfezione. Memorabile secondo: Agnello del Sannio in diverse cotture: costina arrosto, pancia, polpetta fritta con mentuccia e Pecorino. Dolce sontuoso: Cioccolato,castagne e rhum.Pranzo squisito e conto di commovente onestà: inclusi vini del Sannio al calice, poco più di 50 euro.Per informazioni: www.locandaradici.it