Pasqua con Terrazza Gallia a Milano: delivery per il menu firmato dai fratelli Lebano

Il menu di Pasqua di Terrazza Gallia è all'insegna della tradizione italiana

Agnello al forno con patate, cipollotti e piselli

La Pastiera dei fratelli Lebano

’Excelsior Hotel Gallia e il ristorantenon si fermano e celebrano la Pasqua proponendo la formulacon le proposte degli chefdirettamente a domicilio. I due fratelli, membri di Euro-Toques Italia e già vincitori del sondaggio Personaggio dell'anno di Italia a Tavola nel 2019, hanno ideato un, che rappresenta una riscoperta delle loroSi comincia con l’, che prevede una selezione dei migliori salumi e formaggi a cui si uniscono le uova sode, la giardiniera della nonna, gli asparagi al vapore accompagnati dal, il lievitato tipico della tradizione pasquale campana. Si passa poi alla, pesto leggero e come secondo il classicocon patate, cipollotti e piselli. Il menu include pane, grissini e piccole dolcezze. Il dolce di Pasqua non poteva essere altro che la, novità assoluta di questo menu.Lanasce da una ricetta che si tramanda ed è, realizzato da loro l’anno scorso durante la prima quarantena. Il dolce è anella versione da 100 grammi a 7 euro o da 250 grammi a 15. Si può acquistare direttamente in Terrazza Gallia da mercoledì 24 marzo fino a domenica 4 aprile.Un percorso che dimostra ancora una volta le qualità dei fratelli Lebano (coadiuvati dai, consulenti per Terrazza Gallia) interpreti moderni e ambasciatori dell’italianità. Accompagna il menu una selezione completa didal sommelier. Etichette locali e internazionali ideali per accompagnare il pranzo di Pasqua con le migliori bottiglie. Ogni box contiene l’intero menu per 2 persone al costo di 120 euro. Su richiesta potranno essere ordinate quantità per un numero superiore di persone. Il menu completo si può ordinare entro il 2 aprile.Per informazioni: www.excelsiorhotelgallia.com