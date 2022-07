Trattoria Visconti, ambasciatore del gusto 2023 per il Gambero Rosso

1.300 gli esercizi segnalati nell’edizione 2023 della Guida Lombardia e il meglio di Milano e di altre province presentata lo scorso 13 luglio all’Auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli nell’ambito di The Best in Lombardy. 9 Tre Forchette (Premio Consorzio Franciacorta), 5 Tre Gamberi (Premio Consorzio Valtenesi), 2 Tre Bottiglie, 3 Tre Mappamondi, 1 Tre Cocotte (Premi Olio Di Puglia). Le novità dell’anno sono 5 (Premio ISOS).

Roberto Caccia, Fiorella Visconti, Daniele Caccia

Un viaggio che attraversa tutta la regione, provincia per provincia, ognuna delle quali ha nell’Ambasciatore del Gusto (premio in collaborazione con Regione Lombardia) lo sponsor maggiormente dinamico e rappresentativo del suo territorio.

Insomma un altro bel riconoscimento per la Trattoria Visconti, dimora dall'atmosfera raccolta e familiare, nel centro storico di Ambivere, un piccolo paese a pochi chilometri da Bergamo. La famiglia Visconti ne segue direttamente la gestione da quattro generazioni, attenta alle evoluzioni del gusto e alle esigenze di una clientela di cui cerca di stimolare la curiosità con iniziative speciali come serate a tema, incontri con produttori, osti, amici e vignaioli.

La famiglia tutta impegnata nella gestione è composta da mamma Fiorella in sala con qualche salto in cucina, papà Giorgio che si occupa di orto, giardino e accoglienza, Daniele in sala e in cantina, Roberto ai fornelli.

La panzanella con le verdure dell'orto

Punti di forza della cucina sono l’utilizzo delle materie prime di territorio unite al rispetto delle preparazioni di tradizione bergamasca, accompagnate da scelte ben precise nell’utilizzo di farine non raffinate, lievito madre per la preparazione del pane fatto in casa, uova e carni del pollaio o di agricoltura biologica al fine di portar in tavola agli avventori preparazioni fresche e salutari.

La cantina

E grande attenzione alla cantina, oggi rinnovata con due splendidi locali vetrina delle migliori bottiglie a disposizione del cliente, dai grandi rossi piemontesi a quelli toscani, dai bianchi di tutta Italia ed Europa fino ai grandi Champagne, non manca nulla, come non mancano grandi vini del territorio. Chicca per i clienti uno spazio personalizzato dove custodire le proprie bottiglie migliori, a temperatura e umidità controllata, se siete curiosi chiedete informazione a Daniele Caccia.





Trattoria Visconti

via De Gasperi 12 - Ambivere (Bg)

Tel 035 908153