Zona gialla e San Valentino, boom di prenotazioni al ristorante

Primo Piano del 11 febbraio 2021 | 13:21

N

Boom di prenotazioni al ristorante per la prima settimana di zona gialla e San Valentino

Nemmeno il tempo di riaprire che le prenotazioni per un posto a sedere sono esplose. Un vero e proprio boom di richieste ha coinvolto i ristoranti dell'Italia in zona gialla che ora si preparano ad accogliere i clienti per San Valentino; che quest'anno cade di domenica.



D’altronde, l’occasione è ghiotta: stanchi di rimanere chiusi in casa, gli italiani hanno voglia di concedersi una pausa di normalità. Magari prima che il monitoraggio settimanale cambi di nuovo i colori dell’Italia, con Molise, Abruzzo, Toscana e Campania a rischio di nuove restrizioni a partire dal 15 febbraio. Da qui un boom di richieste certificato anche da The Fork che, nella settimana dall'1 al 7 febbraio, ha visto crescere le prenotazioni sulla piattaforma del 34%. Molto bene le aree metropolitane: rispetto all’ultima settimana di ottobre 2020 (la più simile alle condizioni di oggi in termini di restrizioni sul territorio nazionale), Roma cresce del 42,4%, Milano del 64,1%, Napoli del 35,6%, Torino 47,7%, Bologna 33,4%.

Isa Mazzocchi: i clienti hanno dimostrato il loro affetto

La sala del ristorante La Palta, con 36-38 posti a dispozione

«Noi abbiamo aperto lo scorso fine settimana ma appena hanno dato la notizia dellail telefono ha ripreso la sua funzione. Era da un po’ che non lo sentivamo squillare così. Ci eravamo abituati a rispondere al numero di cellulare che abbiamo attivato, già nel primo, per il delivery. Stavolta, in un attimo, abbiamo fatto il pieno. D’altronde, non abbiamo tantissimi posti: con le normative anti-Covid in atto abbiamo tolto tre tavoli», racconta, chef del ristorantedi Bilegno, in provincia di Piacenza.



Dopo aver confermato la stella Michelin, il ristorante attualmente conta 36-38 coperti in base al tipo di prenotazioni e al numero di commensali a ogni singolo tavolo. Tutti prenotati dal almeno dieci giorni per il giorno di San Valentino, «ma anche in settimana, seppure in un piccolo paesino di 100 abitanti, riusciamo ad avere un buon giro», precisa Mazzocchi. Certo, il giorno degli innamorati rappresenta una molla in più per raggiungere il La Palta. Oppure per portarselo a casa.

Grazie al servizio di delivery “Un po’ di noi da voi”, il ristorante è riuscito a mantenere i rapporti con i propri affezionati clienti che ora possono usufruire di un delivery box dedicato a San Valentino. Al suo interno un menu di sei portate: «Chiacchiere salate con accompagnamento di tre salse come stuzzichino, antipasto vegetariano con lingotto di Grana padano stagionato 30 mesi e giardiniera in rosso, primo piatto di ravioli a forma di cuore con ripieno di storione e saltati insieme ai carciofi, secondo di coniglio marinato nell’hibiscus con chutney di verdura e frutta un po’ piccante, poi pre dessert e finale con cuore al cioccolato fondente al frutto della passione», elenca Mazzocchi.

Servizio alternativo, quello del delivery, che tuttavia non può sostituire l’accoglienza in sala degli ospiti: «Questa per noi è la quarta riapertura a causa delle varie disposizioni che si sono susseguite in Emilia Romagna, ma ogni volta è un’emozione. Anche chi non riesce a trovare un buco nella nostra agenda delle prenotazioni è felice per noi, per il fatto che siamo tornati a lavorare», conclude Mazzocchi.

Matteo Zappile: ora clienti 100% laziali

La delivery box di San Valentino pensata da Il Pagliaccio

Favoriti dal ritorno dei commensali al ristorante, i ristoranti di piccole, con pochi coperti. Uno di questi èdi Roma, due stelle Michelin e 10 coperti a disposizione. Esperienza per pochi, prettamentenel periodo pre-pandemia. «Ora, invece siamo passati a una clientela al 100% italiana, anzi: laziale», racconta il direttore del ristorante,. E per San Valentino, i posti sono tutti prenotai ormai da settimane. Un evento che non occorreva da molti anni al Pagliaccio che, solitamente, in questo periodo rimaneva chiuso per le ferie invernali.



Il cambio forzato del cliente tipo ha portato anche una ventata di rinnovo nell’atmosfera del locale (anche se, gioco forza, lo scontrino medio si è abbassato): «Rispetto alle scorse riaperture, stavolta notiamo molta più voglia di tornare in sala. Siamo passati da un approccio impaurito a uno di convivenza rispetto al virus. E le persone, quando escono, investono per recuperare il tempo perduto. Non a caso i pranzi adesso finiscono alle 18», sottolinea Zappile. Allungamento che ha costretto il ristorante ad adattarsi alle nuove abitudini dei clienti. Rispetto alla clientela straniera, infatti, «quella italiana arriva più tardi, inizia il pranzo anche alle 14.30 e costringe noi a essere più flessibili», prosegue Zappile.

Flessibilità che fa rima con delivery. Per la festa degli innamorati, Il Pagliaccio ha già ricevuto una quarantina di ordinazioni per una lunch box di sei portate comprensiva di candela profumata e bottiglia di Champagne con tanto di calici.

Massimo Abrosino: ancora attendisti sulle aperture feriali

I tavoli di 28 posti Bistrot

Sorte simile anche per, ristorante di Milano a cui è bastata l’ipotesi di passaggio in zona gialla dellaper iniziare a raccogliere prenotazioni. «Attualmente, però, rimaniamo aperti solo per il, vogliamo capire se avremo un orizzonte più lungo e certo entro cui operare prima di esporci anche con il servizio. In ogni caso, dopo la prima settimana di zona gialla la risposta è stata molto positiva. Avevamo un po’di timore iniziale ma rispetto alle prime riaperture dopo il lockdown di marzo, stavolta le persone hanno più voglia di uscire, di fare; e non hanno perso tempo. Insomma, lacausata dalle restrizioni sta lasciando posto alladi cos’è il virus», dichiara lo chef



Il ristorante con 28 posti a disposizione ha dovuto anche ridurre e rimodulare il numero di coperti passando da un minimo di 15 a un massimo di 24. «La disposizione dei tavoli dipende molto dal tipo di prenotazione che riceviamo. Non potendo più fare le tavolate, dovendo mantenere le distanze di sicurezza, i gruppi vanno divisi occupando più spazio in sala», spiega Ambrosino. Da qui l’idea di allargare il servizio grazie al delivery, con una box dedicata a San Valentino. All’interno, una pagnotta di pane realizzato da 28 posti Bistrot, sugo di ragù di pesce speziato con cui condire la pasta (anch’essa fornita all’interno della box), due secondi e due dessert.