L’estate in “bolla” di Msc Crociere tra Mediterraneo e mare del Nord

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 16:41

Msc Crociere offre crociere in Mediterraneo e nel nord Europa in piena sicurezza

I viaggi nelle… bolle

Protocollo rigido sulle navi da crociera

Le crociere Msc

olti Paesi stanno cercando. Un’alternativa alle restrizioni è la. Viene creato uno spazio, un locale, un territorio circoscritto,Un mezzo ideale per ritornare finalmente a viaggiare.che consentirà ai viaggiatori provenienti dall'Australia di visitare la Nuova Zelanda senza doversi sottoporre a un periodo di quarantena al loro arrivo., senza perdere nemmeno un giorno per godere la sua natura incontaminata. Consente agli ospiti in arrivo, obbligati alla quarantena, a muoversi in libertà, nuotare, fare kayak e correre all’interno della spiaggia di Meads Bay Bubble, trasformata appunto in bolla.Sono seguiti esperimenti in discoteche come quella di Amsterdam. Milletrecento persone hanno affollato una discoteca olandese tra drink, canti e balli. Il palcoscenico è stato lo “Ziggo Dome”, uno dei più grandi locali europei, selezionata per portare a termine un esperimento: l’obiettivo era di studiare l’atteggiamento di fronte alle diverse restrizioni.Anche le navi da crociera hanno adottato un simile sistema a quello delle vacanze in bolla per proteggere la sicurezza dei passeggeri e delle comunità locali durante le escursioni a terra. Nelle visite, infatti, agli ospiti della crociera non è consentito allontanarsi dal proprio gruppo o svolgere attività in autonomia.Cosìin piena sicurezza.La compagnia offre diverse possibilità di scelta: tre navi nel Mediterraneo occidentale, con scalo in Italia e a Malta. Tre navi nel Mediterraneo orientale, con scali in Italia, Grecia, Croazia e Montenegro e inoltre offre crociere nazionali nel Regno Unito e in Germania, Europa del Nord.In Germania, considerando l'attuale incertezza sui tempi di riapertura dei porti locali, le navi Msc Crociere dovranno ritardare l'inizio della loro stagione estiva fuori dai porti del paese fino al 15 giugno.