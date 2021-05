Fashion, Pet Friendly o con esperienza? A ognuno il proprio stile di picnic

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 17:14

F

Picnic Chic è il primo booking per il picnic

Proposte ad hoc create dal booking dei picnic

Pet friendly, Green working, Fashion, Prestige: un picnic per tutti i gusti

Proposte ad hoc anche per chi non si separa mai dal suo fido compagno a quattro zampe

Cestini tradizionali, vegetariani e per gli intolleranti

Experience e Picnic: la formula perfetta per una giornata open air

Travel e picnic: una pausa rigenerante

. Con la primavera che è finalmente giunta con i suoi colori, i suoi profumi e la sua energia e dopo un inverno che ci ha messo a dura prova, in un periodo purtroppo ancora difficile, sentiamo, infatti, il bisogno di spazi aperti, di natura e di ricaricarci respirando a pieni polmoni l’aria mite di questa nuova stagione appena iniziata. Per celebrare il ritorno al verde dei prati, dei boschi, delle colline, all’oro del sole riflesso sulle montagne o catturato dalle acque cristalline di un fiume o di un lago, un cestino con prelibatezze locali gustato in luoghi da sogno è assolutamente l’ideale. Come previsto dal nuovo decreto ministeriale inerente le riaperture in zona gialla,. Il picnic è tra le attività che si prefiggono di garantire il rispetto delle norme vigenti proprio perché viene fruito open air, in ampi spazi. Picnic Chic , il booking dei picnic e delle esperienze all’aria aperta , ha creato, impegnandosi a offrire un’esperienza memorabile in tutta sicurezza.tra mare, montagna e campagna. Una proposta adatta a chiunque e per ogni giorno della settimana: come fuga temporanea dalla propria routine o semplicemente come esperienza da regalarsi per un weekend speciale.«Siamo pronti a ripartire, con grande gioia e molto entusiasmo - dichiara, ceo e founder di Picnic Chic - Abbiamo aspettato tanto il momento delle riaperture, che potranno finalmente concedere nuove prospettive di ripresa al nostro bellissimo territorio. Le nostree, preparato con passione e cura utilizzando materie prime locali. Sicurezza ed esperienza sono al primo posto per Picnic Chic, siamo davvero impazienti di vedervi gustare i cestini nel verde!».La selezione di Picnic Chic è davvero ricca e variegata, suddivisa in categorie che rendono più snella e facile la consultazione e la scelta.Ecco, oppureper godere di un’atmosfera rustica ma ricercata.prendendosi una pausa dalle mura di casa,, che prevede smart working in aree attrezzate per aver tutto ciò che è necessario per svolgere la propria professione da portatile e un break con prodotti a km0. Ancora,offre di sicuro ottimi spunti fra cui scegliere., con tante alternative che coinvolgono i nostri amati pelosi nelle selezioni Pet Friendly.E non è tutto.: scorrendo le proposte, è possibile trovare indicazioni alimentari specifiche, che agevolano la scelta.Dedicati a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza assolutamente coinvolgente,Ci si può avventurare alla scoperta delle rinomate cantine con, oppure concedersi momenti di pace e serenità conA completare le categorie a disposizione, chi desidera regalarsi una pausa dallo stress quotidiano o un weekend di puro piacere, può affidarsi ai. Dedicate alle coppie, le esperienze a due nella sezione Romantic, per un picnic al tramonto o una fuga d’amore.