Sei un £$picknicker$£? I luoghi più belli per il pranzo al sacco si scelgono online

Il picnic si è imposto come novità che ha avuto importanti ricadute positive

Oltre 450 esperiente all’aria aperta in tutta Italia

Il picnic si prenota online

Un canale di vendita in più per i locali

I requisiti richiesti ai locali

Le Prugne della California

on possiamo sapere ancora quali saranno lenel mondo dellanel 2021. Ma quello che è certo è che, dopo tutti questi mesi dichiusi in, c’è tanta voglia di stare e. Anche perché parole comeci accompagneranno anche nei prossimi mesi. Sarà dunquedei? Probabilmente sì, come dimostradisegnalate da, il primoper il picnic, nato nel 2017, che mette in contatto i(i picknicker) conin tuttaIl pasto open air e la formula del pranzo al sacco , o meglio, del picnic si è imposto comeche ha avuto importanti: sue proposte in primis, ma anche sugli spazi, con la riscoperta di, e riconquista cittadina di spaziinaspettati.Lo sa bene Picnic Chic, il primo e unico booking online italiano specializzato nella vendita e promozione del picnic, che dal 2017 mette in contattodiprovviste dicon chi desidera concedersi unin uno, e che proprio nel 2020 ha avuto un boost di adesioni e crescita.«Siamo nati con l’obiettivo di essere un grandeonline di tutte le esperienze di convivialità da vivere all’aria aperta: il picnic rimane il nostro focus principale ma nel tempoè cresciuta e abbraccia oggi anche altre esperienze open air, dalinalin, dallotra ia esperienze di vario tipo. Visto l’anno appena vissuto e le prospettive siamo certi che questo tipo di proposta incontrerà sempre più l’esigenza dei consumatori: l’esperienza acquistata si vive all’aperto e in tutte le stagioni. Una garanzia ulteriore alle norme di distanziamento cui i ristoratori devono aderire» dichiara, ceo e founder di Picnic Chic.Oggi Picnic Chic è attivo su quasi tutto il, ha avviato relazioni con importanti partner, come il Movimento Turismo del Vino Italia e altre associazioni territoriali - e offre una proposta di oltre 450 esperienze tra picnic, cene in vigna, degustazioni, escursioni e molto altro.Il grande vantaggio per l’utente è avere la possibilità di, attraverso un unicoe direttamente online l’esperienza prescelta diall’aria aperta. Il percorso di acquisto avviene in piena sicurezza e riduce al minimo i contatti: la prenotazione e l’ordine passano poi direttamente alla struttura selezionata, che deve solo occuparsi di far trovare tutto l’occorrente all’utente nella data e nell’orario prescelto.Ma la formula di successo per Picnic Chic è quella di offrire un grandeallediche decidono di affiliarsi: il booking offre infatti aed altre realtà un vero e proprio ulterioredidelle proprie proposte di pranzi e cene open air.«Tramite il portale, le aziende di ristorazione possonola propria, integrandola con una formula flessibile che permette di raggiungere anchee aumentare il numero di coperti contenendo le spese e lo sforzo di servizio, grazie alle prenotazioni in anticipo. Il portale è già organizzato e ottimizzato per lae la struttura del sito e l’accesso sono facili e intuitivi. Le aziende che aderiscono hanno da subito a disposizione la propria vetrina sul portale, tramite la quale possono vendere direttamente tutte le loro proposte in linea con la nostra filosofia», prosegue Antonietta Acampora.A fronte della forte visibilità offerta dal portale, frutto di unadiche sfrutta le diverse leve del digital e di unadiche cresce di giorno in giorno, il portale chiede che le strutture rispettino alcuni: avere ampia disposizione,di qualità, privilegiare lae il, essere predisposti a fare rete cone realtà locali e utilizzarestretto traen plein air eche consente di far godere a chiunque delle eccellenze agroalimentari italiane in, incontaminati e spesso poco conosciuti. Crediamo molto in questo stile di ristorazione alternativo al classico pasto al tavolo, che per noi significa stile di vita e opportunità di sviluppo per tutte quelle strutture non in grado di strutturarsi in autonomia con un ecommerce e una presenza massiccia online: a quello ci pensiamo noi» conclude Antonietta Acampora.Per informazioni: picnicchic.it