Sei mesi gratis di smart working alle Canarie? Si cerca il candidato perfetto

L’arcipelago spagnolo è alla ricerca del candidato perfetto a cui proporre sei mesi di soggiorno gratuito per lavorare da remoto Foto: hellocanaryislands

Come partecipare?

Tutte le spese pagate

La strategia delle Isole per aumentare la presenza di lavoratori da remoto

Smart working con vista mare

Tutti pazzi per il lavoro alle Canarie

Le Isole Canarie copriranno tutte le spese di viaggio e di co-living e co-working Foto: hellocanaryislands

Recupero di ambienti rurali tra lavoro da remoto, sostenibilità e turismo

L’hub immerso nell’Oceano

? L’arcipelago spagnolo è allaa cui proporre. Patita la campagna internazionale “Il miglior clima del mondo cerca un remote worker”: una selezione da sogno che rimarrà aperta fino al 9 giugno, mentre il vincitore o la vincitrice sarà annunciato il 30 giugno.in cui si risponde alla domanda “Che cosa fai e quale beneficio otterresti lavorando dalle Isole Canarie”, taggando gli account delle Isole Canarie – Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Youtube – e usando l’hashtag #RemoteWorkerWanted.Una giuria composta da cinque membri, tra cui esperti di telelavoro e professionisti di marketing turistico, selezionerà la candidatura vincitrice. Tutte le informazioni e maggiori dettagli sulla campagna sono disponibili sul sito Le, oltre a tutte le attività complementari, di una persona per un periodo massimo di sei mesi., strumento che mette in contatto freelance o smart worker con professionisti e aziende delle Isole Canarie per sviluppare collaborazioni a distanza e creare un fitto network di relazioni a livello europeo., che puntano ad a, ossia di chi voglia raggiungere questo angolo di paradiso non soltanto per passarci una vacanza, ma anche per lavorare “vista mare”. Le Isole Canarie per molti possono diventare l’ufficio con il miglior clima del mondo.La pandemia ha, infatti,. La società di consulenza McKinsey stima che oltre il 20% della forza lavoro dei paesi sviluppati continuerà a lavorare da casa dai tre ai cinque giorni alla settimana, quasi quattro volte di più rispetto il periodo pre-covid.: dal 2020 si stima un incremento mensile del 10% degli arrivi di smart worker nell’arcipelago. Oggi sono almeno 8mila i lavoratori da remoto provenienti da Paesi come Germania (29,09%), Francia (9,09%), Paesi Bassi (7,27%), Regno Unito (5,45%) e, in crescita anche gli Stati Uniti (3,64%). Per supportare questo trend, il Governo delle Isole Canarie ha lanciato la campagna "L’ufficio con il miglior clima del mondo" e ha annunciato un piano di 500mila euro per attrarre circa 30mila professionisti in cinque anni, per sviluppare progetti da uno a tre mesi.Altre iniziative seguono questa tendenza. Un esempio è. Il progetto pilota, che si svolgerà a Icod de los Vinos (Tenerife) dal 23 maggio al 13 giugno, ha già superato la sfida di riunire dieci remote worker che vivranno quest’esperienza: avranno l'opportunità di sostenere sei progetti innovativi selezionati dagli ideatori di Pueblos Remotos, Elsa Rodríguez e Carlos Jonay Suárez.- la banda larga sulle isole è migliore rispetto alla media europea. Un luogo esotico, a sole quattro ore di volo dall'Italia con tutte le tutele di un Paese europeo, gli orari compatibili per lavorare in continuità e i voli diretti dalle maggiori città italiane.