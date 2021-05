Come sono nate Ferrero, Pio Cesare e l’Hotel Savona? Viaggio nei luoghi segreti dell’Alba operosa

Pubblicato il 29 maggio 2021 | 09:30

La prima pasticceria Ferrero, via Maestra angolo via Pierino Belli, anni '30

Dove e come sono nate aziende famose in tutto il mondo

Oltre il miracolo economico del Dopoguerra

Viaggio nei luoghi segreti dell’Alba operosa

Da Ferrero a Giacomo Morra a Pio Cesare

Foto d'epoca delle Cantine Pio Cesare

Ad Alba si producevano botti, chiodi e cerniere

Ferrero: oggi la terza industria dolciaria al mondo

Opportunità per i turisti di scoprire un Alba diversa

L’Hotel Savona è diventato il centro mondiale di consumo e promozione del tartufo bianco d’Alba

Non solo per turisti…

Con il Qr Code accesso a immagini d’epoca

he la bellacredo francamente che sia fuori discussione, parliamo, infatti, di unanonché luogo impreziosito da eccellenti scorci d’arte. Ma, come per molte altre località piemontesi,e pertanto raccontata, agli stessi albesi e ai tanti turisti italiani e stranieri che la raggiungono ogni anno. In un contesto epocale in cui la pandemia ha rimesso in discussione la vita di tutti i giorni di tutti noi, è ancora più doveroso voltarsi indietro, riflettere e rivalutare chi siamo stati e cosa abbiamo fatto. Questo è poi l’anno che incorona laun ulteriore motivo per rivivere quei passaggi storici che hanno reso nel tempo Alba conosciuta e apprezzata nel mondo.E allora ecco che, grazie a una iniziativa voluta da Confindustria Cuneo, in collaborazione con l’associazione “Turismo in Langa”, possiamo vivere in prima persona un percorso che si svilupperà per tutta la durata di Alba Capitale della Cultura d’Impresa. Unalla cittadinanza e di interesse comune: alcune di queste aziende sono oggi famose in tutto il mondo.Alba è diventata la città che conosciamo tutti grazie proprio al movimento industriale che ha iniziato il suo sviluppo a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento; grazie all’intuito, a volte geniale, didella città e dell’Italia dal Dopoguerra in poi.Ecco perché è una storia che deve essere ricordata e raccontata, è la scoperta dei luoghi dove le grandi industrie albesi hanno avuto origine, ma anche dei siti di archeologia industriale di cui Alba è più che ricca., ma ancora in grado di condizionare il presente. È un parlare sottovoce, in puro stile piemontese, ma con termini netti, chiari e significativi che rendono perfettamente l’idea di un operato serio e costante che nel tempo ha dato lavoro e benessere a tante migliaia di persone.L’itinerario, presentato sabato 22 maggio a giornalisti ed imprenditori, accarezzae dei tanti operai che in quei posti hanno lavorato e vissuto nel corso dei decenni., ovvero vere e proprie dinastie che hanno creato le condizioni per un grande sviluppo industriale, turistico e commerciale., Beato, editore e industriale, fu il fondatore della congregazione della Famiglia Paolina e della casa editrice Edizioni San Paolo, ne conosciamo bene le opere editoriali: Famiglia Cristiana, Il Giornalino, Jesus.Si pensi ache nel tempo, grazie alla sua lungimiranza è diventato il centro mondiale di consumo e promozione del tartufo bianco d’Alba E ancora, un pensiero va all’opera di, a Egea, erede delle prime imprese albesi di produzione elettrica: azienda nata negli anni Cinquanta nei pressi della stazione ferroviaria.Ci sono poi quei punti cittadini in cui altre aziende, ora non più esistenti, che in quegli anni sono state produttive e luogo di lavoro per svariate famiglie.; o quei siti, come il vecchio lavatoio e l’antico mattatoio, che erano un tempo di pubblica utilità e che sono oggi siti di assoluto fascino post-industriale.Come nota di cronaca non posso non ricordare che, presente in 92 paesi e con un fatturato che sfiora i 13 miliardi. Ma al contempo è anche giusto e corretto ribadire che non possiamo fermarci, si deve continuare in quell’opera meravigliosa che i padri di questa città hanno iniziato.Attraverso questo tour è dunque possibile volgere lo, concetto ribadito anche dal direttore di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio. Il percorso che i turisti potranno vivere è indubbiamente un viaggio bellissimo, e l’Associazione Turismo in Langa, nella persona del suo presidente Filippo Ghisi, è onorata di collaborare con Confindustria Cuneo nella realizzazione del progetto: Alba è ricca di storie e di storia, e quella della sua industria è davvero meritevole di essere preservata e narrata.Non solo, questa è una proposta che mira ad arricchire la già imponente, ma si rivolge anche agli stessi albesi, che possono riappropriarsi di un pezzo della loro storia.dove sarà possibile vedere immagini d’epoca e accedere al servizio di prenotazione del percorso di visita.Per prenotarsi e seguire l’itinerario di “Sulle strade della Cultura d’Impresa Albese” è consultabile il sito