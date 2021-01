A ritmo lento sulla neve di Cortina per ammirare la natura imbiancata

Pubblicato il 24 gennaio 2021 | 10:36

A Cortina si può vivere la montagna in molti modi - Foto @bandion.it

Cortina d'Ampezzo, circondata da pendii innevati e boschi

diventa l’occasione, per chi si trova a(Bl), di immergersi totalmente e in modo nuovo nella bellezza e nei silenzi di questi luoghi innevati. Seguendo il. Una natura da vivere a piedi, sulle ciaspole, con gli sci di fondo, lo sci alpinismo.Con leai piedi si può percorrere i numerosi, molti dei quali immersi nel Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo. Nel corso dell’escursione si possono incontrare laghi ghiacciati, foreste maestose e, se si è fortunati, caprioli e cervi. Un’esperienza che si può fare da soli o in compagnia delle(che forniscono anche l’attrezzatura).Un’altra disciplina che permette di vivere la montagna è senz’altro lo. A Cortina sono diversi gli, solcando i 70 km di piste che attraversano il. Una varietà di percorsi che soddisfa le esigenze di sportivi di ogni livello tecnico. Ilè il punto di partenza del percorso Cortina-Dobbiaco e dei 7 km di anelli del Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo, di cui due dotati di illuminazione notturna. I fondisti esperti possono inoltre cimentarsi sulla pista, molto tecnica e impegnativa, del Passo Tre Croci.Lontano da tutto e tutti, con losi torna all’origine dello sci , salendo con “” alla ricerca della neve migliore, per poi scendere sugli sci. Un’emozionante avventura da fare in totale sicurezza in compagnia delle Guide Alpine.Ma ci si può immergere nella natura anche semplicemente realizzando un. Un passatempo che, grazie a unappena lanciato, diventa anche un’occasione di condivisione, con uno scopo benefico.Si tratta del “”, può essere condiviso e permette di ottenere premi messi a disposizione dalle realtà di Cortina aderenti al progetto. Per partecipare basta iscriversi, facendo una piccola donazione a favore del Soccorso Alpino, e inviare due foto del pupazzo di neve realizzato (in mancanza di neve vanno bene anche materiali naturali e/o di recupero) entro il 31 gennaio 2021 a concorso.pupazzo2021@gmail.com . Proprio allocale che sarà devoluto ilPer informazioni: www.cortina.dolomiti.org