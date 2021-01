Riflettori puntati su Cortina. Mondiali di sci simbolo di speranza

Pubblicato il 11 gennaio 2021 | 10:31

M

Le piste di Cortina illuminate attendono i Campionati del Mondo di sci alpino

anca meno di un mese all’avvio dei, in programma a(Bl). Cortina, capitale dello sci mondiale, lancia un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro in questa fase così complicata dovuta alla pandemia.La “Regina delle Dolomiti” si presenta al traguardo dei Campionati con, cone un’all’altezza della sua fama, con una energia che ha contagiato un’intera comunità decisa a rivendicare la sua storia e i suoi primati e a recitare la vocazione di grande destinazione del travelling internazionale e capitale degli sport della neve.«Vogliamo comunicare al mondo che a Cortina siamo pronti per vincere la sfida di organizzare uninternazionale– ha dichiarato, presidente di Fondazione Cortina 2021 - Come le Olimpiadi di Cortina nel 1956 furono la vetrina di un’Italia che aveva messo il turbo del miracolo economico dopo la seconda guerra mondiale, così i prossimisono l’icona die si rialza, per tornare a guardare al domani con la fiducia e l’orgoglio di essere italiani»., quindi, e non solo in senso metaforico,su cui si disputeranno le gare dell'evento iridato: l', riservata alle gare femminili di Slalom gigante, Libera, Super G e Combinata alpina; la, teatro delle competizioni maschili di Libera, Super G e Combinata alpina; la, dove vedremo lo Slalom femminile e maschile; la, pista dello Slalom gigante maschile; econ la Finish Area. Una scenografia degna di Cortina “mondiale”.Per informazioni: www.cortina2021.it