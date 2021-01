£$A spasso per l'Italia$£: Emilia Romagna, 2.300 km di gusto fra prosciutti, formaggi e ristoranti stellati

Pubblicato il 12 gennaio 2021 | 09:29

Parmigiano Reggiano, Aceto balsamico, Prosciutto di Parma





La ricchezza della Food Valley







Sapori e piatti invidiati in tutto il mondo

A cena dalle stelle

è terra di buongustai e nessun'altra regione può annoverare, con buona probabilità, così tanti piatti tipici e locali nel numero delle pietanze rappresentanti la tradizione culinaria italiana all'estero. E non è un caso che qui sia nato, autore del celebre La Scienza in cucina e l'Arte di Mangiar bene, che si pregia di gettare le basi per una gastronomia nazionale scientifica. C’è da perdere la testa in Emilia-Romagna se siete amanti del buon cibo. Tra, la cucina di questo territorio raggiunge alcune delle vette più alte della cultura gastronomica italiana.Dall’Adriatico agli Appennini, passando per la pianura e le città d’arte, qui sorgeitaliano, la Food Valley con 2.300 chilometri di itinerari di gusto, un prestigioso paniere di prodotti della tradizione. Una tentazione irresistibile per il turista appassionato che vuole carpire l’anima di un luogo attraverso i suoi sapori, che vuole scoprire e non solo visitare, assaporare e non solo mangiare, provare e non solo vedere. E a chi vuole vivere i luoghi dove si reca scoprendone e gustandone il patrimonio enogastronomico, queste province offrono la bellezza didai marchi(Denominazione di origine protetta) e(Indicazione geografica protetta) che ne garantiscono la qualità e la genuinità e che in molti casi, fuori dai confini nazionali, si cerca di imitare, anche se con scarsi risultati.Una piramide culinaria irresistibile, in cima alla quale svettano il, da maiali selezionati Large White, Duroc e Landeance, il “re dei formaggi” il, ma che subito sotto propone un lungo elenco di eccellenze gastronomiche da degustare, come la, l’, il formaggio di fossa, lo, lo strolghino (salamino da spalmare), il cappello da prete (stinco disossato e salato) e dei noti presidicome, il(a base di coscia di maiale), la mariola (salsiccia fatta con tutte le parti del maiale, anche consumata cruda) la spalla cruda di tradizione parmense ed il sale artigianale di Cervia. I piatti tipici dell’Emilia-Romagna sono spesso annoverati tra. Le ricette tipiche emiliane sono caratterizzate dalla pasta fresca fatta a mano, come tortellini, lasagne, cannelloni, passatelli, anolini, maltagliati, che vengono conditi con sughi corposi come il ragù alla bolognese, inoltre vantano anche una corposa lista di secondi piatti, come lo stracotto di manzo, l’anguilla, le verdure ripiene, il bollito bolognese, la punta di vitello ripiena, la Salama da sugo ferrarese che conquistò, nonché il classico cotechino o lo zampone, solitamente serviti con la zuppa di lenticchie nelle festività natalizie. Non meno conosciuta anche nel campo enologico ed oleario, con i quindici Tre Bicchieri capitanati dal lambrusco, dal sangiovese e dall’, e con le Tre Foglie dove spicca anche la Stella (l’azienda che per ben dieci anni ha avuto il massimo riconoscimento).Nonostante non sia tra le regioni più rappresentate dalle stelle Michelin (come la Campania e il Trentino), l’Emilia-Romagna è rappresentata da venticinque realtà ristorative capitanate da Massimo Bottura, Osteria francescana, con le tre stelle e il Premio sostenibilità. Ma anche nelle altre provincie emiliane e romagnole scoviamo ristoranti da non perdere, nel Cesenatico,con lo chef patron, nell’imolese con, dove zio e nipote,, si tramandano tradizioni e innovazioni. Inoltre, percorrendo la via Emilia non si possono non menzionare ristoranti che si sono contraddistinti e che meritano sicuramente una visita:. Che dire, una regione dove fermarsi sicuramente ad assaporare le tipicità, oltre che visitare il portico più lungo al mondo a Bologna e dove nasce il Tricolore.