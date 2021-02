£$A spasso per l'Italia:$£ il cuore gourmet dell'Umbria

Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 13:33

na terra fatta di colline, monti e valli, che nasce nel cuore dello stivale e si estende sul medio bacino del.L', unica regione del Centro e del Sud che non si affaccia sul mare, anche chiamata "", in grado di regalare stupendi scorci di natura attraverso oasi verdi ecome il Parco nazionale dei monti Sibillini, il Parco del Lago Trasimeno ed il Parco del Sole. L’Umbria è una terra ricca di storia: nel, tra i musei storici nazionali più importanti, si possono ammirare diverse testimonianze e di diverse epoche e civiltà.La Perugina, nata nel 1907, iniziò a produrre una serie dicon gli scarti della lavorazione di altri dolci (più precisamente nocciole in granella e cioccolato). Per via della forma, pensarono di chiamarli…. Un nome poco invitante per un dolce, che nel tempo avrebbe rappresentato la migliore forma di romanticismo. Fua ribattezzare questi dolcetti da Cazzotti a Baci.Terra molto apprezzata anche per ambientazioni cinematografiche, grazie ain "Uccellacci e Uccellini", ain alcune scene dell’Armata Brancaleone, ain "Io e mia Sorella" e non per ultimo aproprio a Terni in "La vita è bella" fece ricostruire l’enorme campo di concentramento.In questa terra generosa sono molti gliper assaporare i prodotti tipici e piatti tipici. Oltre ai riconoscimenti, la ricotta salata ed il grano saraceno della Valnerina, il Mazzafegato ed il vino santo affumicato dell’Alta Valle del Tevere, il Ciccotto di Grutti, il Sedano Nero di Trevi e la Fagiolina del Lago Trasimeno, spiccano anche la cipolla di Cannara, la patata rossa di Colfiorito, la lenticchia di Norcia e non possiamo tralasciare il, che gli antichi Umbri chiamavano “Tartùfro quel sasso profumato”, che in questa terra trova il suo habitat naturale.Una curiosità, a tutt’oggi ancora incerta, è il luogo di elaborazione della ricetta della. Gli abitanti di Ariccia, nel Lazio, sostengono di avere la paternità della ricetta originaria, mentre Norcia sostiene che sia famosa sin dai tempi romani per l’allevamento del maiale “norcino”.Nella gastronomia umbra i piatti che spiccano nella tradizione sono gli Umbricelli al pomodoro, grossi spaghettoni fatti a mano, gli strangozzi alla norcina, il Torello alla perugina e la Rocciata umbra, dolce tipico preparato dalle sapienti mani delle anziane signore nei momenti diLa regione è tutt’altro che Sagrantino-centrica: cresce a vista d’occhio ilRosso, che non è il fratellino minore del Sagrantino ma un vino diverso e di carattere, anche se a dominare la guida con i 14 Tre Bicchieri del Gambero rosso ci sono sempre loro, Il Cervarodella Sala ed il Montefalco Sagrantino.Seppur piccola di dimensioni, l’Umbria è una delle regioni che si contraddistingue per la regionalità dei piatti ed esaltazione dei prodotti territoriali.sono i due ristoranti con la stella Michelin che guidano la cultura enogastronomica, oltre ai ristoranti l’Officina, la Locanda del Cardinale, Piermartiri e... non mi farei sfuggire, dove Giorgione oltre a coccolarvi si concede in maniera “Lauda e Corrotta”.