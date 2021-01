£$A spasso per l’Italia:$£ il Molise, tra cinema, piatti tipici e vitigni autoctoni

Pubblicato il 03 gennaio 2021 | 10:21

I

Una panoramica su Monteroduni, comune nel Molise

In città

Una delle strade principali di Termoli





La cucina e i prodotti tipici molisani

Il Pappone molisano - foto: MangiareBuono

Vino e olio in Molise

Tintilia, vitigno autoctono del Molise - foto: Vinoway

La ristorazione

è tra le più piccole regioni d’Italia, la seconda dopo la Valle D’Aosta, circondata da Abruzzo, Lazio, Campania e Puglia. È la regione, insieme alla Campania, a dar vita ad uno dei formati dipiù conosciuti ed amati in tutto lo Stivale, i. Nonostante la sua ridotta estensione, è la principale regione di produzione delbasti pensare che il 40% del tartufo bianco che si trova in Italia proviene dal Molise, oggi definita laDue curiosità da conoscere. La prima: proprio nella città disi incrociano il 42° parallelo ed il 15° meridiano dove si determina l’ora di tutta l’Europa centrale, definita la Greenwich italiana. La seconda, legata a due degli attori che hanno fatto la storia del cinema italiano,. Diverse scene dei loro film sono state girate proprio in Molise, tra cui quelle di “Continuavano a chiamarlo Trinità”.Diversi sono iche caratterizzano ogni angolo della regione. Tra le bontà c’è sicuramente ilPat (Prodotto agroalimentare tradizionale) da degustare sia a breve, che a media e lunga stagionatura. La, più che un formaggio a pasta filata sembra un “ricamo”, per come è lavorato e presentato; oggi un unico produttore si occupa della produzione e della vendita di questo formaggio, il rischio di scomparsa, così legata alla cultura della regione, è alto. La, Presidio Slow Food, un salume destinato all’alta borghesia come omaggio per ricambiare un favore o una cortesia. La, il formaggio di Pietracasella, e lachiudono i gusti sinceri e sapori intensi caratterizzanti la gastronomia molisana.Anche larievoca piatti storici lavorati concucinato dalle famiglie marinare, primo fra tutti, il, zuppa di pesce con pane raffermo preparato nella versione tradizionale con polpo, seppia, cicale e pescato del giorno, che degustato nel suo periodo migliore - dai primi di luglio fino a fine ottobre - esprime il massimo della freschezza.Nella, il Molise viene definito territorio di frontiera, in quanto “prende in prestito” dall’Abruzzo, dalla Campania e dalla Puglia iMontepulciano, Malvasia, Aglianico e Falanghina che, grazie al particolare terroir, riescono ad esprimere caratteri mediterranei ed austeri in base alle diverse aree di produzione. Da diversi anni, però, il Molise sta vivendo una vera rinascita grazie al suo unico vitigno autoctono, la. Questo vino è entrato nell’Olimpo dei grandi vini grazie alla Tintilia di, premiata con idelNon da meno l’, dove la cultura olivicola rappresenta il tessuto storico della regione con la presenza di splendidi oliveti ultracentenari spesso identificati nelle monocultivar Peranzana, Gentile e Rumignana. Quattro i riconoscimenti con ledel Gambero Rosso.Nonostante l'assenza di, laè in forte crescita con realtà che emergono per tradizione e lavorazione della materia prima, tra questi, un format innovativo dove gli astici vengono lavorati in tutte le varianti. Spiccano anche Svevia e Federico II per innovazione, territorialità e tecniche di impiattamento… Che dire, una regione tutta da scoprire!