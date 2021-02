Alla scoperta della Valtellina, terra di relax ed emozioni

Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 19:27

Le slitte trainate da husky: la Valtellina come l'Alaska

Alla guida di slitte trainate da husky

Un tour nelle cantine valtellinesi è una full immersion di emozioni - Foto Gaia Menchicchi



Degustazioni in cantina

Panorama alpino, terme, pace e relax



Percorsi termali

La tratta ferroviaria del Bernina Express è una delle più alte d’Europa



A bordo del Trenino Rosso

Fly Emotion non richiede una preparazione fisica, ma solo tanta voglia di divertimento

Volare sulle Alpi

: 8 marzo in! Quest’anno, nonostante le restrizioni in vigore, sarà comunque possibile festeggiare questo giorno con unper sfruttarlo non appena sarà possibile. La Valtellina è un luogo dalle. Che siano le terme o una visita in cantina per scoprire il patrimonio enogastronomico del territorio, si può vivere un’esperienza unica e intensa.Ad, in Alta Valtellina tra Bormio e Livigno, si trova l’, un centro dove i cani husky sono i veri protagonisti di questa esperienza. A bordo ditrainate da husky, si possono scoprire gli angoli più nascosti della Valtellina e vivere l’adrenalina di un autentico musher, ovvero ilproprio come in Alaska.Le escursioni sono aperte sia ad adulti sia a bambini, principianti ed esperti. È possibile acquistare voucher a data aperta della durata di un anno. Maggiori informazioni disponibili su www.huskyvillage.it Degustare un vino qui significa scoprire l’antica tradizione dellache si tramanda di generazione in generazione. La Valtellina mette a disposizione numerose opzioni per tutti coloro che desiderano regalare unalla scoperta dei vini tipici di questa zona , il tutto rigorosamente accompagnato da prodotti locali.I voucher sono validi fino al 30 giugno 2022 e si possono acquistare sul sito www.stradadelvinovaltellina.it Il panorama alpino che circonda l’intera struttura dicrea l’atmosfera perfetta per vivere momenti di pace e serenità.offre un percorso termale per tutti i tipi di relax. Al momento il servizio è aperto a uso esclusivo degli ospiti del Grand Hotel Bagni Nuovi o della Villa Bagni di Bormio. Ilaccompagna invece gli ospiti verso pause rigenerative grazie aie fino a cinque tipologie di massaggi.Maggiori informazioni su: www.qcterme.com Il, patrimonio Unesco, è uno splendido compagno di viaggi: tra gallerie elicoidali e ponti, i turisti possono scoprire le vette maestose delle Alpi. La tratta ferroviaria delè una delle più alte d’Europa, collega la località valtellinese dicon, in Engadina.I biglietti sono acquistabili sul sito www.rhb.ch e sono validi due anni dalla data di emissione.Il voucher per ilregala la sensazione unica di volare. Grazie a una specialee un, si può ammirare la Valtellina da una prospettiva privilegiata, volando sopra la valle che collega Albaredo per San Marco e Bema, nella bassa Valtellina, non lontano da Morbegno. Fly Emotion è, grandi e piccini, e non richiede una preparazione fisica, ma solo tanta voglia di divertimento.Sul sito www.flyemotion.it si può acquistare un buono regalo della validità di un anno e utilizzabile sia singolarmente sia in coppia.Per informazioni: www.valtellina.it