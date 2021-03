Alto Adige, tornano dal 1° maggio gli eventi nel borgo di Chiusa

Pubblicato il 14 marzo 2021 | 14:31

el cuore dell’-Südtirol, il territorio di, conosciuto in tedesco come, insieme ai suoi dintorni costituiti dai paesi di Barbiano, Velturno e Villandro, si rivela un luogo dal fascino senza tempo, ricco di storie da raccontare e con il profumo della primavera, che sa davvero di rinascita.La ormai del tutto compromessa , ma è proprio inche questa regione di piaceri e di sapori è in grado di sorprendere e far tornare in equilibrio corpo e spirito grazie a ritmi lenti edolci, rivelandosi una meta alternativa, sicura e, nonostante la facile raggiungibilità, fuori dalle rotte classiche, per una pausa rigenerante che aiuti a recuperare realmenteed energia. Disconnettendosi da tutto grazie anche al clima mite, alla cultura, ottimi cibi, riconosciuta e calorosaUna sosta golosa in unabaciati dal tiepido sole di primavera, unal festival del vino bianco, una piacevole passeggiata tra le pittoresche vie di uno dei “”. Sono tante le attività che si possono praticare con la bella stagione nel territorio di Chiusa, che insieme ai suoi dintorni - i paesi di Barbiano, Velturno e Villandro - si rivela un luogo autentico, dal fascino senza tempo, che rappresenta il “vero” cuore dell’Alto Adige - Südtirol.Facile da raggiungere, Chiusa è situata a pochi chilometri dall’autostrada del, in, a una decina di chilometri a sud di Bressanone e conta circa 5.200 abitanti. Il territorio comunale comprende le frazioni di Verdignes-Pardello e Lazfons, che si trovano su un’altura a ovest di Chiusa, e Gudon, sul lato opposto, all’ingresso della Val di Funes.Simbolo del territorio di Chiusa è il, sul monte omonimo, un’abbazia benedettina che da secoli domina la città: è uno dei più antichi monumenti cristiani della regione. Nella cosiddetta “Acropoli del Tirolo”, tra antiche chiese affrescate e cappelle barocche, pregano ancora oggi le suore di clausura invisibili e silenziose. Chi desidera riconnettersi con la natura e riossigenarsi dopo mesi di “ confinamento domestico ”, può trovare in questi luoghi l’ambiente perfetto per farlo e per ritrovare il proprio equilibrio, ricongiungendo cuore e mente. Caratteristici dei dintorni di Chiusa sono i pendii soleggiati, punteggiati die castagneti e, più in alto, i boschi di larici e i pascoli alpini, luoghi ideali per passeggiate rigeneranti.E ilsi inaugura la “”: riapriranno tutte lecon la possibilità di pranzare o di fare merenda al sole dopo una camminata attraverso gli alpeggi e i boschi.L’/Lazfons, per esempio, vantano degli alpeggi più estesi dell’Alto Adige e tra i tanti sentieri è davvero caratteristico quello dedicato al, con tabelloni e distilleria, vasca Kneipp e sedie a sdraio in legno sul lago dei Morti dove le famiglie possono trascorrere piacevoli momenti.Adagiata sulle sponde del fiume Isarco, Chiusa è conosciuta anche come “”, un luogo ricco di storia, arte e cultura, immortalato già sul finire del 1400 dal pittore rinascimentale tedesco, che vi soggiorno` durante il suo viaggio in Italia. Nominato nel 2002 dall’omonima associazione come uno dei “Borghi più belli d’Italia” per non aver rinnegato la sua antica anima, Chiusa ha unpittoresco e incredibilmente affascinante: vicoli stretti, graziose casette che si alternano a sontuosi palazzi, alberghi e botteghe con le tipiche insegne in ferro battuto. Un luogo dove passeggiare e perdersi, prendere un caffè con una fetta die osservare i dettagli di un passato autentico che qui ha lasciato il segno sotto forma di tesori artistici e architetture che si fondono con il paesaggio.Proprio a Chiusa, dal 28 maggio al 6 giugno 2021, è in programma il celebre, per celebrare il pregiato nettare proveniente dai vigneti che si estendono tra Novacella e Chiusa fino al sud della Valle Isarco. Agli appassionati difarà piacere sapere che il Festival è affiancato da speciali settimane culinarie, grazie alle quali si potranno scoprire le specialità del territorio di Chiusa e dei suoi dintorni, vero e proprio paradiso di sapori nonché area vitivinicola di grande prestigio dove provare i vini bianchi, vere eccellenze locali, che rispondono al nome di Sylvaner, Kerner e Mu¨ller Thurgau.Per informazioni: www.klausen.it/it/piaceri-cultura/highlights-eventi/sabiona Situato a Barbiano, a 1.310 metri di altitudine, ilè una struttura in perfetto stile Bauhaus progettata dall’artista, datata 1928, che piacerà parecchio agli amanti del vintage puristico. Spartanissimo all’interno, tutto è intatto e originale. Sembra un’aquila pronta a spiccare il volo sulla sottostante Valle Isarco ma basta spostare lo sguardo per ammirare lae lesul lato opposto. Circondato unicamente da prati e da boschi, il Briol è immerso nel silenzio ed è raggiungibile solamente a piedi, con il fuoristrada o un taxi autorizzato. A disposizione degli ospiti una piscina rotonda riempita di acqua di sorgente e un’incantevole sauna immersa nel bosco. Nella struttura non ci sono televisori, però non manca il wi-fi. 19 le camere, dotate di bacinella per viso e mani, i bagni sono condivisi.Riapre l'1 maggio e con giugno 2021, in una dependance a pochi passi, si aggiungeranno altre 10 camere con bagni privati.Tariffe a partire da 115 euro per persona con pensione completaPer informazioni: www.briol.it Accogliente, ospitale, caldo ma soprattutto centralissimo: l’si trova a pochi passi dal centro storico di Chiusa, proprio ai piedi del Monastero di Sabiona. A disposizione degli ospiti 15 camere recentemente rinnovate con tutti i comfort. Perfetto come punto di partenza per(dietro l’hotel si accede al sentiero per Sabiona) o per vivere appieno il centro storico. Fa parte della struttura il, che grazie all’ambiente rustico e autentico ha conservato intatto il suo fascino di un tempo, in un contesto architettonico suggestivo. Infatti si può gustare un’ottima cucina tipicamente Altoatesina in una delle accoglienti botti da vino allestite appositamente. Il ristorante propone una birra prodotta artigianalmente. Tariffe da 50 euro per persona in bed & breakfast.Per informazioni: www.schmuckhof.it