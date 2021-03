Sicura, italiana, in bicicletta. Ecco la vacanza estiva 2021

Primo Piano del 28 marzo 2021 | 08:30

Vacanze sicure, in bicicletta, in famiglia

No al mappamondo, sì alla cartina dell'Italia

Primeggiano le aree rurali

Tranquillità, digital detox, sostenibilità: il turismo rurale mette d’accordo tutti

Voglia di soggiorni a contatto con la natura

Aspettando l'estate 2021

Ci si sposta in auto, per 5 giorni

In famiglia in Toscana, la vacanza perfetta

Vacanza in auto e in famiglia

Il boom delle biciclette

andemia, zone rosse,, restrizioni, mascherine, vaccini che non arrivano... e se ci svegliassimo improvvisamente all'alba dell'con una campagna vaccinale a buon punto e con il caldo che uccide il Covid? Immaginiamo un salto temporale di tre mesi (si spera) e immaginiamoci che il mondo abbia trovato la via d'uscita giusta per tornare ad una nuovache si svvicini il più possibile a quella che abbiamo abbandonato a inizio 2020. Insomma, immaginiamoci che andare insia possibile, uno sforzo neanche troppo grande visto che le premesse ci sono anche solo considerando ciò che è accaduto la scorsa estate. Uno sforzo che il premiervenerdì in conferenza stampa ha invitato a fare dicendo che lui le vacanze le prenoterebbe Ecco, immaginiamoci di essere al pc, con in mano unoo in unadiche ha retto l'urto della crisi e ci sta consigliando qualche viaggetto, dove andremmo? Benchè si spera di tornare prima o poi spensierati e liberi, sicuramente quest'estate non prenderemmo il mappa mondo in mano, non lo faremmo girare in cerca della destinazione che ci ispira di più, troppo alto il rischio di ammalarsi all'Prenderemmo in mano però la cartina della nostra cara vecchia, un po' bistrattata e un po' dimenticata e inizieremmo a fare su e giù con il ditino in cerca della destinazione più idonea per noi e le nostre esigenze. Esatto, non sceglieremmo forse la destinazione dei nostri, ma quella che risulta essere la migliore tra(culturale, naturalistica, storica), sicurezza sanitaria e capacità di permetterci di staccare la mente dallodi un anno e mezzo di Covid.E quindi ecco che improvvisamente le zone rurali, quelle meno vocate al turismo estivo, sprintano in testa alla classifica delle destinazioni più ambite. Perchè? Perchè rispondono alle esigenze di cui sopra (bellezza, sicurezza, relax). Prima ancora di entrare nel merito però, vale la pena chiedersi se davvero gli italiani abbiano voglia di vacanze. Perchè secondo alcuni sondaggi relativi alla voglia di tornare al ristorante, 9 italiani su 10 hanno risposto che preferiscono aspettare.Per il turismo è un po' diverso, forse perchè si avverte di più l'urgenza di staccare: secondo undi, gli italianiuna(47%), anche piccola, assai più cheal(26%) o serate al(16%). Dunque, il primo step è tutto sommato superato. Poi, dove si va?Secondo il sondaggio Airbnb, il 34% dei viaggiatori considera prioritari fattori come ile la, percentuale che sale anche al 42% tra gli over 55. Altro trend che si riconferma è la ricerca di: un break ino insarebbe l’ideale per il 28% degli italiani. Anche la scelta del tipo di sistemazione va in questa direzione: il 28% degli intervistati opterebbe per unaal, il 19% per un, che conquista il 26% delle preferenze tra chi ha superato i 55 anni.Un soggiorno a contatto con la natura sembra essere ciò che cercano molti italiani, per i motivi più diversi. Voglia di isolamento e tranquillità accomunano infatti i più maturi in cerca di sicurezza, ma anche i più inclini aper regalarsi un po’ di(il 29% del campione, e il 32% delle donne coinvolte nel sondaggio). Non manca, infine, chi è attratto soprattutto dalla: il 30% degli intervistati pagherebbe fino al 10% in più per una Non solo la metà degli italiani ha più che mai voglia di viaggiare , ma ha giàricerche per una(44%), pianificato le vacanze estive o comunque si ripromette di farlo subito(51%), mentre l’11% ha già prenotato un viaggio. In particolare, rivela la ricerca, chi si è affrettato a bloccare date e alloggi ha in genere un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (19%). Non è questo invece il primo pensiero degli over 55, tra i quali il 22% ha affermato di non essere al momento stimolato a viaggiare, e il 61% di non pensare ancora all’estate.Cavalcando queste tendenze, l’associazione nazionale per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio di Confagricoltura, prima associazione di agriturismo in Italia, hanno stretto unaper lae ladella rete degli oltre. L’- questo il nome del programma - consiste in un ciclo diper aiutare idi imprese agricole e agriturismi a familiarizzare con leconnesse al diventare un. I partecipanti impareranno come utilizzare le risorse della piattaforma per offrire un servizio di ospitalità di successo, ricevendo consigli dalla community di Super Host e da un panel di esperti.«Le nostre ricerche - ha dichiarato, amministratore delegato di Airbnb Italia - confermano il rinnovato interesse per gli italiani per una villeggiatura . Nuove abitudini come quella di conciliare smart working e vacanza sono ormai sempre più diffuse, c’è già quindi chi pianifica la stagione estiva per poter trovare anche quest’anno la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Un terzo degli annunci Airbnb in Italia è in. L’ospitalità degli host in un alloggio a contatto con la natura, come un, offrirà quindi un’opzione gradita dopo un anno così difficile, e sarà determinante per valorizzare luoghi ancora poco conosciuti. Insieme ad Agriturist vogliamo lavorare per far scoprire ad un pubblico più vasto queste eccellenze italiane»«L’è da sempre attenta alla conservazione e cura dell’ambiente agricolo. L’agriturismo offre al turista la possibilità di fruire questi. Le innumerevoli attività, servizi, proposte culturali e sportive, organizzate dagli agriturismi di Agriturist, offrono la possibilità di vivere e conoscere ie di fareuniche che arricchiscono la mente ed il cuore. La collaborazione con Airbnb ci offre la possibilità di far conoscere sempre di più l’offerta agrituristica italiana», ha aggiunto, presidente di Agriturist.Dai che per certi versi vengono confermati anche da un'altra ricerca, quella condotta da, la società leader in Europa per la prenotazione di parcheggi online. Da essa emerge che le destinazioni nazionali sembrano essere le preferite da quasi otto su dieci (77,4%) rispetto alle mete internazionali (22,6%). Le(36,3%) e le città (33,6%) sono più popolari della montagna (14,4%).Ma dall'alto del suo specifico settore, Parclick accende la luce su un altro importante aspetto: per quanto riguarda il mezzo di trasporto, l'privata è risultata l’opzione preferita dagli intervistati (65,1%), seguita dall’ aereo (30,8%), dal(3,4%) e dalla(0,7%). Per quanto riguarda gli alloggi invece gli alberghi sembrano essere ancora la destinazione prediletta dalla maggioranza (42,5%), davanti alle case private (27,4%). Le altre opzioni votate sono state gli appartamenti in(15,8%) e le case in(3,4%). Solo il 2,1% ha previsto di andare in campeggio.Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 52,7% ha risposto che ha intenzione di viaggiare per un massimo di. Il 27,4% tra i 6 e i 10 giorni e solo il 10,3% per più di 10 giorni.La vacanza inè stata l'opzione più votata dagli intervistati (62,3%), davanti al viaggio in coppia (26%), a quello con amici (4,8%) o da soli (6,8%). Infine il motivo: le visite turistiche (42,3%) l’opzione preferita dalla maggioranza, rispetto al(34,9%) o alla visita ad amici e familiari (21,9%).Laè risultata la destinazione più votata da chi intende viaggiare al più presto, seguita da-Alto Adige,nella top 5.Detto del mezzo per spostarsi e raggiungere la destinazione prescelta è anche interessante cercare di capire che cosa faranno gli italiani una volta arrivati alla meta. Le zone, essendo distanti dai litorali e spesso non a ridosso delle montagne, consentono di godersi lunghe escursioni a piedi o, ancora di più, inProprio le due ruote sono uno dei mezzi che più di tutti ha "sfruttato" l'effetto pandemia sia per gliquotidiani che per quelli vacanzieri. Il cicloturismo l'estate scorsa visse il suo boom e quest'anno potrebbe replicare, con ulterioriNon è un caso che il 2020 sia stato un anno caratterizzato dalla forte crescita nei dati die produzione di biciclette, muscolari ed e-bike a. In Italia il 2020 va in archivio come un periodo d’oro per il mondo delle due ruote a pedali, con vendite totali nela quota 2.010.000, +17% rispetto al 2019, e un robusto trend positivo nel settore delle e-bike, con 280mila unità vendute (+44%).La “fotografia” è scattata da Confindustria- Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori che ha diffuso i dati del 2020, un anno nel quale gli incentivi all’acquisto delle bici, sotto forma del “Bonus Mobilità” governativo, hanno svolto un ruolo-chiave. Tra i motivi della crescita nelle vendite «la necessità di, di mobilità sostenibile in ambito urbano, e il desiderio di libertà e benessere» nell’anno condizionato dalla pandemia come analizza, presidente di Ancma.