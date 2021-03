India, tra bellezza e complessità. Ecco le tappe da non perdere

Pubblicato il 14 marzo 2021 | 15:30

Il Taj Mahal di Agra - Foto Pierpaolo Di Nardo



Sei mete da non perdere

Festa religiosa a Varanasi - Foto Anna Maspero

Il tempio della Dea Meenakshi a Madurai - Foto Pierpaolo Di Nardo

Gli itinerari

’India è la possibilità di esplorare, sempre, in continuazione. Unche avvolge con la sua. L’India è l’India! Una nazione però sterminata che. La rivista online Latitudes Travel Magazine ci aiuta a definire. Monumento da visitare in vari momenti nell’arco della giornata. All’alba, quando giace addormentato nelle nebbie della Yamuna; con il sole alto che lo fa splendere come una gemma; al crepuscolo, quando le facciate di marmo bianco si colorano di arancio-rosso-rosa.. Varanasi è la città di Shiva, culla dove tutto nasce e dove tutto ritorna. La vita si svolge lungo i ghat, le scalinate di pietra che scendono al Gange. Conoscere i colori, i riti, i significati di questa città vuol dire entrare nelle stanze segrete della religione hindu.. Jaisalmer si trova in Rajasthan, la terra dei Maharaja, e vanta la più antica fortezza dell’India (XII secolo). Il deserto del Thar si estende nei pressi della città e concedersi una notte sotto le stelle in uno dei campi tendati del deserto è un’esperienza di grande emozione.. Montagne rocciose, deserto d’alta quota, laghi turchesi a oltre 4000 metri, fiumi imponenti, ghiacciai che superano i 6000 metri, monasteri e monaci della cultura buddista, festival e tradizioni secolari. Imperdibili per gli amanti della montagna.. Pezzi di paradiso lanciati qua e là tra mare e terra: questo sono le backwaters del Kerala. Canali che disegnano i confini di terre emerse, in un gioco continuo di apparizione e scomparsa. Da vivere a bordo di comode Kettuvallam, tradizionali case galleggianti.. Il Tamil Nadu è la terra dei templi. A Madurai, nel tempio della Dea Meenakshi, si svolge una delle cerimonie più coinvolgenti dell’India. All’alba e al tramonto la Dea e il Dio Shiva si incontrano al ritmo di canti, tamburi e cembali suonati dai brahmini.. Interesse: storia, palazzi dei Maharaja, deserto / Durata: 10-12 giorni / Tappe principali: Jaipur la città rosa; Jaisalmer la città del deserto; Jodhpur la città blu; Udaipur la città dei laghi; villaggi dei pastori Rabari; Ranthambore e la tigre.. Interesse: storia, templi, spiritualità / Durata: 7 giorni / Tappe principali: Agra la città del Taj Mahal; Lucknow tra cucina gourmet e palazzi storici; i templi a soggetto erotico di Khajuraho; Allahabad e il Khumbmela; Varanasi la città sacra sulle rive del Gange.. Interesse: Himalaya, deserto d’alta quota, monasteri buddisti / Durata: 7 giorni/ Tappe principali: l’oasi di Leh; i monasteri di Alchi e Lamayuru; i festival del monastero di Hemis e Phyang; la strada carrozzabile più alta del mondo (5350 metri); la valle del deserto di Nubra; il Pangong lake.. Interesse: storia coloniale, templi medievali, villaggi e mercati tribali / Durata: 10-12 giorni /Tappe principali: la città coloniale di Kolkata; i templi medievali di Bhubaneshwar, Konarak e Puri; i villaggi tribali dell’Orissa meridionale; i mercati tribali settimanali.. Interesse: templi medievali, villaggi e piantagioni di tè, backwaters / Durata: 10 giorni / Tappe principali: i templi di Mahabalipuram, Tanjore e Madurai; le piantagioni di tè di Periyar e Munnar; i villaggi e le risaie; le backwaters del Kerala; la scienza Ayurvedica.Per informazioni: www.latitudeslife.com