Repubblica Ceca da scoprire lungo la via delle montagne

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 08:30

S

I Monti Jeseniky svettano tra Moravia e Slesia

I Monti dei Giganti

La Selva Boema

La Selva Boema è ricca di acqua

I monti Iser e Orlicke

Monti Jeseniky, Beschidi e Metalliferi

L'intero territorio montuoso della Repubblica Ceca presenta panorami sempre suggestivi

Le città di roccia

alubre, rasserenante, terapeutica la montagna lo è sempre stata, ma in tempo di pandemia è anche “anti-Covid”. Non per nulla è diventata un po’ ovunque destinazione di tendenza. Un mondo ovattato di boschi, sentieri, sculture di roccia e panorami mozzafiato. Questo èQuella Repubblica Ceca -fin qui trascurata in favore di Praga, dei centri culturali, delle città storiche e delle happening city- che si accende di tanti colori, stagione dopo stagione.ben segnalati e attrezzati, adatti a trekker esperti, semplici appassionati, famiglie (alcuni sono percorribili addirittura con il passeggino) e non di rado persino ai disabili. Ce n’è davvero per tutti i gusti e le gambe. Sentiero che prendi, sorpresa che trovi: lungo il percorso non è raro incappare in rarità botaniche, cascate, fonti termali, grotte e altri fenomeni naturali, ma anche castelli, antichi ruderi, monumenti insoliti e persino siti Unesco.appaiono davvero maestose, con vette dai profili inconfondibili e pendici ora ripide, ora più dolci. I loro fianchi alternano superfici spoglie e verdeggianti. La catena montuosa, da cui nasce il fiume Elba, è chiusa nell’abbraccio protettivo del Parco nazionale dei Monti dei Giganti (che si estende anche sul versante polacco), tra le oasi naturali più interessanti d’Europa e oggi sotto tutela Unesco.Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra tranquilli sentieri didattici,. Come quella che conduce in vetta ai 1.603 metri dello Snezka, il picco più elevato della catena e di tutto il Paese, da cui godere di una vista magnifica su mezza Boemia. Si parte da Pec pod Snezkou, lungo un percorso impegnativo ma bellissimo che si insinua nel paesaggio alpino, regalando man mano che si sale scorci sempre più ampi sulla valle Obri dul (la Valle del Gigante). I meno allenati possono ripiegare sulle seggiovie locali.in un irripetibile alternarsi di panorami , dallo skyline di monti alle praterie, dai canyon alle brughiere. Nei tratti più ripidi il sentiero è attrezzato con corde.Montagne si, ma anche acqua. Tanta acqua. Che sgorga dalle rocce, precipita in cascate spumeggianti, corre gorgogliando lungo l’alveo dei torrenti, riposa in laghi alpini e disseta il verde di prati, boschi e brughiere. Si presenta così il paesaggio di questa vivida terra di confine tra Repubblica Ceca e Germania. A percorrerla in lungo e in largo èMolti di questi ricalcano gli antichi tracciati, realizzati per la sorveglianza di frontiera e un tempo aperti solo ai mezzi militari. Il limite invalicabile imposto a lungo dall’esercito ha involontariamente contribuito alla salvaguardia dell’equilibrio naturale di quest’area e dell’aspetto selvaggio dei suoi paesaggi.oltre che riserva della biosfera Unesco. Spina dorsale di questo verde lembo sud-occidentale di Repubblica Ceca, è l’omonima catena montuosa, che con le sue cime segna il confine con Germania e Austria. Con i suoi profili arrotondati, questa regione è anche nota come “il tetto verde d’Europa”. Tetto perché i tanti belvedere e la singolare torre panoramica abbarbicata in cima al monte Polednik (1.131 metri) regalano. Verde perché le sue foreste, considerando anche le porzioni che ammantano il versante tedesco, rappresentano il territorio boschivo più vasto di tutto il continente. Ne fa parte anche la foresta vergine protetta di Boubin, con alberi vecchi fino a 400 anni, tempio di flora e fauna indomite.Di media difficoltà, ma adatto anche alle famiglie e percorribile anche in mountain bike, l’itinerario che conduce alla sorgente del fiume Moldava (quello ormai calmo, sotto al Ponte Carlo a Praga) parte dal borgo di Kvilda e risale lungo le pendici del Cerna Hora. È qui che sgorga il fiume-simbolo della Repubblica Ceca. La torbiera che circonda la fonte è tutelata come riserva naturale Sorgente della Moldava., praticabili comodamente e in sicurezza sia a piedi che su ruote. I punti di ristoro, i chioschi e le toilette disseminati lungo i tracciati sono a loro volta senza barriere architettoniche. Basta cercare i cartelli con il simbolo della sedia a rotelle e il sentiero è garantito, e attrezzato, per tutti., rappresentano una vera sorpresa.: chilometri e chilometri di trincee e bunker costruiti poco prima del 1938, a difesa dell’allora Repubblica Cecoslovacca dall’espansione tedesca. I rilievi di questa catena non sono aspri, ma piuttosto arrotondati in morbide pendici ammantate di boschi e pascoli. Queste montagne “schive e discrete” garantiscono una fuga dalla folla e un tuffo in paesaggi dove il tempo sembra essersi fermato e dove a farla da padrone non è l’uomo, ma sono cervi e altri animali selvatici. Niente turismo di massa, solo appassionati di montagna in cerca di natura, pace, funghi e mirtilli., che hanno fatto della regione un’importante destinazione di benessere, apprezzata fin dai tempi antichi. Forte di tanta esperienza e di un ambiente salubre, la proposta (turistica) da queste parti oggi è ancora quella: attività all’aria aperta, gastronomia genuina e relax assoluto nelle Spa locali. Le stazioni termali e climatiche, con moderne strutture wellness, sono Velke Losiny, Branna e Karlova Studanka. Quest’ultima in particolare può vantare l’aria più pulita in assoluto in Europa Centrale.. Tutto qui sembra essere immutato, dai paesaggi spigolosi ricoperti di boschi e pascoli fino ai villaggi valacchi, dove architettura, usi e costumi sono ancora quelli di un tempo. È infatti proprio qui la regione montuosa della Valacchia morava. Doverosa l’escursione alla volta di Stramberk, storica cittadina arroccata sulla montagna, il cui reticolo di vicoli su cui affacciano le tipiche case a graticcio le è valso il nome di “presepe della Valacchia”.. In tutte le lingue, il nome fa chiaro riferimento alla ricchezza mineraria di queste montagne, scoperta nel XIV secolo. Per secoli quasi disabitate e assolutamente selvagge, poi ridisegnate con villaggi e città dal popolo dei minatori, oggi sono principalmente un’attrattiva turistica, soprattutto per chi è in cerca di boschi a perdita d’occhio, natura incontaminata, bei paesaggi e massima tranquillità. Sono particolarmente apprezzati i suoi tanti sentieri ciclabili , adatti anche a principianti e bambini.Nel Paese sono diversi i siti dove la natura, senza nessun intervento umano ma solo con sole, vento, pioggia, neve e ghiaccio, ha scolpito i rilievi in vere e proprie architetture di roccia, che lasciano senza respiro.. Si tratta di paesaggi davvero unici, non solo irripetibili ma purtroppo anche fragili, a rischio. Non per nulla il cosiddetto Paradiso Boemo è oggi un geoparco sotto tutela Unesco. L’area, estesa tra Jicin e Zelezny Brod, abbraccia diversi siti di architetture rupestri. Le più note sono quelle di Prachov, che con i propri alti pinnacoli appaiono come severe sentinelle schierate a difesa di chi percorre il sentiero-natura che vi conduce, tra splendidi belvedere e gole profonde. Poi ci sono quelle di Hruba Skala, raggiungibili tramite un bel sentiero che parte dalle rovine del castello Trosky -i cui due torrioni sono ancora abbarbicati su altrettanti speroni di origine vulcanica- e che tocca anche l’antica fortezza di Valdstejn.Per informazioni: www.czechtourism.com