“Ti meriti la Spagna”: una campagna che seduce

Pubblicato il 23 maggio 2021 | 18:30

La campagna punta a una rapida e intensa ripresa dell'attività turistica

Un polo d'attrazione



Uno scorcio di Cordoba

Tranquiliità, riposo, spensieratezza

Ti meriti la Spagna" è la campagna destinata a. È stata presentata dalla ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo,, insieme al direttore generale dell’Istituto del Turismo della Spagna,La campagna è progettata per rafforzare il posizionamento della Spagna come principalee risponde alla situazione eccezionale causata dalla pandemia. Lo scopo è attrarre turisti internazionali superando tre barriere: decidere di viaggiare, farlo fuori dal Paese e far scegliere la Spagna come meta delle vacanze. La campagna si svilupperà da maggio a luglio in formato digitale quasi interamente con diffusione sui social network.Reyes Maroto ha ricordato che a giugno verrà lanciato i. «Questo certificato, insieme al buon ritmo nel programma di vaccinazione, consentirà trasferire certezza al viaggiatore internazionale e presenterà la Spagna come una destinazione sicura », ha sottolineato., mira a trasportare il viaggiatore in uno stato di tranquillità e riposo, nonché divertimento e spensieratezza dopo tutto ciò che ha subito a causa della pandemia. «Ti meriti la Spagna – ha puntualizzato la ministra -, tre attributi che incoraggiano i viaggi nel nostro Paese”. Miguel Sanz, direttore generale dell’Istituto del Turismo della Spagna, ha dichiarato che «questa campagna è pensata tenendo conto dei principali fattori che possono servire da leva per riattivare la voglia di viaggiare e, più precisamente, viaggiare in Spagna, soprattutto tra coloro che l’hanno già visitata. È una campagna che punta a una rapida e intensa ripresa dell'attività turistica internazionale quest'estate».Per informazioni: www.spain.info