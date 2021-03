Tra nuove aperture e restyling, il turismo si prepara alla primavera

Pubblicato il 21 marzo 2021 | 20:02

C

La nuova area benessere dell'Adler in Val Gardena



Da aprile una nuova spa all'Adler Spa Resort Dolomiti: più spazio, più luce, più privacy



Una nuova apertura in Maremma: The Sense Experience Resort



Una nuova apertura in Maremma, The Sense Resort



Le Tre Vaselle Resort & Spa: dedicato a chi predilige uno charme d'altri tempi



Il ristorante gourmet de Le Tre Vaselle



La Plage Resort Taormina e l’Hotel Raito Amalfi Coast si preparano all’apertura stagionale di fine aprile





Una camera dell'Hotel Ratio, in Costiera Amalfitana



on laormai alle porte e la speranza che, come è stato l'anno appena trascorso, ilrallenti la sua corsa, l'in tutta Italia si prepara ad accogliere i suoi ospiti con intriganti proposte e interessanti novità. Unincentrato sulscelto e suldell'ospite, tra coccole gourmet e trattamenti benessere. Si comincia in, con l'che propone un'area benessere completamente nuova; si passa per la, precisamente in Maremma, dove a maggio è pronto ad aprire le proprie porte il, immerso in un parco naturale, con un'offerta enogastronomica mirata sulla tradizione toscana (ma non solo). Inilpunta tutto sul territorio, tra attività coinvolgenti in mezzo alla natura e tanto relax da offrire ai propri ospiti. Infine, ine in, la catenasi prepara alla nuova stagione dopo una stagione fredda passata a ristrutturare, per rendere ancora più accattivanti le proprietà di riferimento:a Taormina e l'a Vietri sul Mare.Grazie ad un importante progetto di, l’Adler Spa Resort Dolomiti riaprirà le proprie porte, il 23 aprile, con un nuovo look: la zona di ricevimentoè stata protagonista di un intervento di re-design e ampliamento; sarà presente una nuova zona con 17 cabine di trattamenti e nascerà un nuovo padiglione dedicato allo. La struttura cinque stelle di Ortisei inè pronta ad accogliere i propri ospiti, quindi, con una nuovissima e moderna area dedicata al. Conciliare heritage e innovazione, migliorando sempre l’offerta: è questo lo spirito imprenditoriale che anima da sempre la, proprietaria degli Adler Spa Resorts & Lodges.Grazie all’intervento, la zona di ricevimento Spa è stata fortemente ampliata: qui troverà luogo la reception - uno spazio luminoso di accoglienza e consulenza - un open space affacciato su una suggestiva e soleggiata terrazza esterna; un’rinnovata ed il parrucchiere. L’area sarà inondata di luce naturale grazie a grandi vetrate moderne che creano un dialogo costante tra l’interno e la natura circostante, fonte di bellezza e dotata di potere terapeutico. Il nuovo spazio avrà un layout studiato per gestire al meglio e in assoluta, la consulenza professionale per i trattamenti ed i prodotti cosmetici proposti all’ospite. Per l’occasione, l’Adler Spa Resort Dolomiti propone un’offerta speciale: New Adler Spa Opening Special.Per informazioni: www.adler-dolomiti.com Il 20 maggio apre4****S, una struttura immersa in undi 5 ettari a ridosso del suggestivo golfo di Follonica, fiore all’occhiello dei paesaggi della Maremma Toscana, a due passi dalla suggestiva area di Torre Mozza. Il Resort è a soli 5 minuti dal centro della cittadina di Follonica.Il resort dispone di unaprivata, proprio a ridosso del parco di pini marittimi, con accesso esclusivo per gli ospiti, tra i servizi disponibili anche un’area con. La filosofia del nuovo resort è di offrire ai suoi ospiti un’esperienza totalmente immersiva, in grado di regalare sensazioni indimenticabili: un soggiorno che parte dall’unicità del luogo e della struttura e diventa guida dell’esperienza offerta. Un nuovo concetto di viaggio di lusso basato sulla raffinatezza, gli alti standard qualitativi, l’attenzione ai dettagli e la personalizzazione.Per gli amanti del mare, la zona offre i più bei scenari della Toscana con la baia di Follonica e la meravigliosa Cala Violina: stendersi al sole in questo paesaggio paradisiaco sarà davvero rigenerante. Nelle spiagge della zona, tra cui ledi Castiglione della Pescaia, è possibile praticare gran parte deglicome il surf e il kitesurf. La struttura è anche un’ottima base di partenza per scoprire le isole adiacenti la costa, come l’incantevole Elba. La proposta culinaria è diretta dall’executive chefche saprà viziare gli ospiti con piatti dellae non solo, in cui la scelta della materia prima e l’utilizzo dei prodotti locali sono la chiave dell’esperienza gastronomica offerta. Una cucina semplice, fatta di pochi ingredienti che abbinati in maniera armoniosa suscitano il ricordo di sensazioni piacevoli con un’attenzione particolare alla nutriceutica e alla leggerezza dei piatti.Per informazioni: www.thesenseresort.it Siamo a Torgiano, nella parte centrale dell’Umbria, in quello che viene definito il “” a pochi passi da Perugia e Assisi. Qui, tra dolci colline di uliveti che producono un pregiato evo e vigneti apprezzati per il famoso, è possibile vivere un soggiorno immersi in una quiete raffinata e allo stesso tempo accogliente, all’insegna di emozioni uniche e indimenticabili. Leè un’antica dimora caratterizzata da una struttura e da arredi che si possono datare tra il ‘600 e il ‘700 con mura spesse, robuste travature lignee, tipici pavimenti in cotto e ampi camini in pietra. Ad impreziosire ulteriormente l’incanto della location, tessuti realizzati con telai a mano dagli abili artigiani del luogo.Incantevoli gli angoli dedicati ai momenti di relax e conversazione, o per sorseggiare una delle tante etichette del territorio. Le 52 camere e suite sono state ristrutturate nel pieno rispetto delle forme e dei materiali dell’epoca e dotate dei più moderni comfort. Il gusto raffinato della residenza d’epoca si ritrova anche nei due ristoranti de Le Tre Vaselle, entrambi attenti alla stagionalità e alla disponibilità delle selezionate materie prime del territorio. IlLe Melograne offre un vero e proprio percorso di sapori ed emozioni, mentre quello denominato Alla Vecchia Fornace rimanda ai locali dove un tempo ci si dedicava alla cottura della ceramica.Tante attività, ma anche la possibilità di regalarsi una parentesi di relax rigenerante presso la SPA BellaUve dove si respira il profumo della lavanda e del gelsomino delin cui è immersa, e in cui si trova anche la suggestiva piscina esterna. All’interno della, piscina riscaldata con idromassaggio e nuoto controcorrente, bagno turco cromo terapico, doccia emozionale, zona relax con chaise longue, cielo stellato e angolo tisaneria.Per informazioni: www.3vaselle.it Cantieri aperti in due degliicona del gruppo: per la stagione 2021, l’Hotel Raito Amalfi Coast di Vietri sul Mare e La Plage Resort Taormina si preparano con lavori strutturali e di. Attenzione particolare all’efficientamento energetico per La Plage Resort, struttura eco-friendly immersa nella Riserva Naturale di Isola Bella tra i pini secolari proprio di fronte alla spiaggia, con l’attenzione continua all’impatto ambientale.«Alla luce di una auspicabile ripresa dei flussi turistici, il nostro gruppo ha deciso di investire proprio in questo periodo, per poter offrire agli ospiti prodotti e servizi all’avanguardia nonché un’occasione per scoprire destinazioni da sogno e autentici borghi della nostra penisola – ha dichiarato, ceo di Ragosta Hotels Collection - Prevediamo di aprire la stagione per la fine di aprile, sia a Taormina che in Costiera Amalfitana, con la massima attenzione a tutti i parametri in vigore, per offrire soggiorni ine tranquillità».Per informazioni: www.ragostahotels.com