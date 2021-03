Per il Turismo serve un Ministero vero. Gli hotel chiedono competenze più ampie

Pubblicato il 17 marzo 2021 | 17:33

Un turismo sempre più trasversale

La posizione di Federalberghi

Bernabò Bocca e Massimo Garavaglia

Competenze ampie

Interventi urgenti per salvare le imprese

Garavaglia: Agevolazioni per riqualificare le strutture

ulla valorizzazione delitaliano se ne sono dette molte, ma se ne sono fatte poche. Ilpiù bello del mondo con uno dei sistemi di ricettività, pubblicità, proposta più vetusti e meno di appeal. Tra i tanti paroloni utilizzati in questi anni c’è “trasversale” per dire che il turismo tocca diversi settori; ma questa caratteristica, secondo alcuni, si è ritorta contro diventando una scusa per non dare a nessuno ladi agire.«Molto spesso - ha detto il presidente di Federalberghi,, nel suo intervento alla Camera in occasione dell’audizione in Commissione I riguardo il Ddl sul riordino delle attribuzioni dei- si parla del carattere trasversale del turismo, ma quasi mai se ne traggono le conseguenze. Laè stata per lungo tempo utilizzata come alibi per eludere le richieste di istituire un Ministero ad hoc. Noi auspichiamo un cambio di, in cui la trasversalità del turismo costituisca la premessa per la definizione del perimetro d’azione del nuovo Ministero».Il nuovo Ministero ora c’è perchélo ha istituito piazzando al vertice Massimo Garavaglia . Ma è apparso fin da subito chiaro che non basta una persona e un Ministero per dire di aver aiutato il turismo. Il Ministero deve essere sostenuto, finanziato, deve avere strategie solide, unocapace e una credibilità.«Il ministero del Turismo che chiediamo – ha proseguito Bocca - è un Ministero che abbia come primo obiettivo la valorizzazione delle imprese e deiche operano nel settore e promuova l’incremento dei flussi turistici quale primo motore economico e sociale dello sviluppo del, capace di generare reddito,e inclusione sociale».Secondo il presidente degli albergatori, ilnon deve occuparsi solo di politiche turistiche, ma deve sforzarsi di richiamare l’attenzione sull’che tutte le politiche (ambientali, scolastiche, fiscali, sanitarie, del lavoro, dei trasporti, etc.) producono sull’Bocca ha inoltre chiesto che l’attivazione di un Ministero con competenze specifiche in materia di turismo sia seguita da un’analoga revisione dell’del piano nazionale di ripresa e resilienza, distinguendo, anche all’interno del cosiddetto “Recovery Plan”, le iniziative che riguardano il turismo da quelle che riguardano laNel corso del suo intervento, il presidente degli albergatori si è soffermato anche sulla transizione da un Ministero all’altro, raccomandando che i tempi tecnici necessari per l’del nuovo assetto non rallentino le attività in corso, a partire dall’istituzione della banca e del codice identificativo delle, per contrastare l’abusivismo dilagante, e dal bando per il riconoscimento del credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese ricettive e degli stabilimenti termali, sul quale sembra sia consolidato il concerto deiinteressati.Bocca ha concluso il suo intervento con un richiamo alla petizione approvata dall’assemblea straordinaria diche, in vista dell’approvazione del decreto sostegno, ha indicato gli interventi urgenti da adottare per salvare le imprese e i lavoratori del turismo, con misure sulla liquidità, sul sostengo al reddito, sui ristori, sulla riduzione delle imposte e sulla riqualificazione dell’«Tale– ha affermato in chiusura il presidente degli albergatori - rappresenta la situazione di grave difficoltà in cui si dibattono le imprese ed i lavoratori del settore e chiede l’ adozione di interventi urgenti per consentirne la sopravvivenza. Non entriamo nei dettagli delle misure richieste, ma non possiamo far a meno di insistere per ottenere la massimaal grido di dolore lanciato dalle imprese e dai lavoratori del settore».Intanto lo stesso Ministro Garavaglia ha annunciato oggi durante l'audizione sul«Nell'ottica del miglioramento degli standard qualitativi dell'offerta turistica bisogna ripensare e ampliare strumenti esistenti, come il, ilfacciate e anche il 110%. Quindi pensare al 110% anche per strutture ricettive ma non solo per l'energetico (ci sono realtà che non hanno questa necessità) ma faccio un esempio: tutti gli anni si rinvia l'anti incendio, forse è l'occasione per smettere di rinviare. Per quanto riguarda il bonus facciate ci si può non limitare al centro storico e non limitarsi alla sola».E ancora: «Sulladel turismo abbiamo una grande opportunità che riteniamo necessario cogliere finalmente. Quasi la metà dell'è relativo al turismo e questo ci fa capire quanto possiamo migliorare digitalizzando tutta la filiera. Il portale Italia.it può diventare il soggetto aggregatore di tutto quello che esiste».