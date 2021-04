Vacanze in barca in libertà. Destinazione: le isole greche

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 12:30

I

Vacanze in barca: contatto diretto con la natura in un ambiente protetto

Atene e il Golfo di Saronico

La Penisola Calcidica e il suo mare

Mykonos e Santorini

Rodi e il Dodecaneso

Skiathos e le Sporadi

e sarà consentito l'ingresso ai viaggiatori che saranno stati vaccinati o avranno l'immunità a seguito della recente guarigione o saranno stati trovati negativi al Covid con un recente test., turismo in piena sicurezza per i protocolli igienici adottati nelle barche, per il contatto diretto con la natura e il mare, per la possibilità di vivere con le stesse persone e in un ambiente protetto le destinazioni più belle.per trascorrere un’estate sana . L’armatore suggerisce alcune mete da segnare in agenda.La visita alla capitale è un punto fermo, come è un imperativoche ancora non sono meta del turismo di massa e riservano angoli di natura incontaminata. Dopo una giornata di mare, una passeggiata fra le stradine di Hydra e gli agrumeti di Poros sarà rigenerante.Un vero e proprio paradiso da scoprire a bordo di una barca. In questa zona non si possono perdere le due prime lingue di terra della penisola: Cassandra, sul Golfo di Salonicco, e Sitona, spiagge bianche e splendidi fondali., la terza striscia di terra di questa penisola che ospita 20 monasteri ortodossi, un territorio spirituale difficilmente avvicinabile da terra.Sono fra le più famose isole del Mediterraneo. Ma, come Serifos e Anafi, dove il tempo sembra essersi fermato. Soprattutto in questo arcipelago noleggiare una barca rappresenta un’occasione unica per vivere la bellezza lontano dalla folla.Le isole più vicine alle coste della Turchia mostrano i segni della contaminazione fra due diverse culture.. Rodi è sicuramente la meta più famosa, ma anche qui le isole più piccole sono tutte da scoprire: poco turistiche, spesso disabitate, possono essere raggiunte solo via mare.Più di sessanta spiagge: è questa la caratteristica principale di Skiathos, isola principale delle Sporadi.. Skopelos rappresenta la tradizione delle isole greche, mentre Alonissos è la più lontana dalla terraferma: raggiungerla vuol dire scoprire luoghi incredibilmente silenziosi e acque limpidissime.Per informazioni: www.letyourboat.com