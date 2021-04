Isole covid-free e ripartenza: gli interrogativi che pesano sull'estate

Primo Piano del 12 aprile 2021 | 11:16

A guidare l'Italia verso una stagione turistica inma soprattutto aperta, è il ministro del Turismoche, coadiuvato dal piano di vaccinazione in capo al commissario il generale, ha messo nel mirino data e obiettivi. Anche se, dal territorio e in parte dal Governo, arriva qualche doccia fredda. Non convincono del tutto le tempistiche e le modalità (leggi: partire dalle) che al momento rimangono ancora dei grandi interrogativi.«Quando ho parlato del[…] mi riferivo a una data finale entro la quale mi auguro sia aperto tutto o quasi tutto . Ovviamente dipende dal», ha affermato il ministro Garavaglia in un'intervista a La Stampa. Compresa la lezione più volte impartita dal presidente del Consiglio: contano i numeri, i dati; solo così le attività economiche torneranno operative. Certo, ognuna con le sue specificità.Nel comparto turistico, infatti, non ci sono solo i vacanzieri, ma anche chi si sposta per lavoro: «Lee iinternazionali sono una cosa, e si può precedere una data più ravvicinata, i parchi tematici e acquatici hanno bisogno i tempo per programmare i lavori di manutenzione e fare prevendita», ha spiegato Garavaglia. A comporre il puzzle del Turismo, però, sono anche ristoranti e bar : «Anche ad aprile si possono aprire attività di questo tipo, appena ci sono le condizioni».A sostenere le prospettive delesposto da Garavaglia, due progetti principali: il(si parla del 15 giugno) e la vaccinazione delle piccole isole sul modello della vicina. «Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme. Se la Grecia dice che aprirà il 15 maggio a patto che si abbia il tampone negativo, oltre a garantire isole covid free, mentre noi siamo fermi, allora perderemo competitività ».Per quanto riguarda le tempistiche del programma, a frenare è il ministro della Saluteche se da un lato si immagina un'estate molto diversa da questi mesi, dall'altro ricorda che servono attenzione e gradualità quando si parla di riaperture; senza la possibilità di immaginare unadopo la quale scompaiono le misure restrittive.«Sono ottimista – ha affermato il ministro Speranza in un'intervista a La Repubblica – Se riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, questa estate ci potremo consentire molte più».Meno conciliante il giudizio di, presidente della Regione: «Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di "". Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre», il messaggio consegnato alla pagina Facebook.Secondo Bonaccini, il Governo dovrebbe «darsi da fare perché arrivino piùper vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per i, con regole uguali per tutti a livello europeo».«Le istituzioni devono muoversi insieme con i cittadini, oggi esiste uno scollamento tra una fetta importante della popolazione e le istituzioni», ha rilanciato il presidente della Conferenza Regioni,, a Canale 5, parlando delle riaperture. Occorre «mettere insieme istituzioni e, così si vince il virus e trovare soluzioni applicabili, non perfette, che tante volte non sono applicabili». E sul governo Draghi: «Se nei prossimi giorni si fa un piano didi alcune attività, credo sia la strada corretta. Se si vuole tenere blindato tutto per un altro mese si rischia di perdere la battaglia contro il virus».Nel frattempo, però, monta la protesta. E parte proprio dalle piccole isole a vocazione turistica . A Capri, Ischia, ma anche a Sorrento e ad Amalfi sono scesi in piazza idel turismo. La richiesta è quella di maggiore chiarezza sui progetti e i programmi del Governo, visto che la stagione si avvicina sempre di più e ogni minimapotrebbe significare molto per gli operatori. «Entro due settimane, Capri sarà covid free», ha annunciato a 200 manifestanti il sindaco dell'isola. «Abbiamo chiesto come associazione delle isole minori unasenza limiti di età per l'assunzione dei lavoratori del turismo, agevolazioni ai cittadini per lae l'sulle seconde case», ha rilanciato il sindaco di Forio e presidente AncimA Sorrento,, in rappresentanza delle categorie extra-alberghiere, ha puntato il dito contro: «Federalberghi poteva coordinarsi con la città per appoggiare unaestesa a quanti più soggetti della filiera del turismo, invece lacera una comunità». Il riferimento è all'accordo stretto fra l'associazione di categoria con Asl Napoli 3 e Regione Campania per la vaccinazione dei lavoratori delle strutture associate.