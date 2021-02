Un viaggio in primavera tra i borghi magici della Versilia

Pubblicato il 14 febbraio 2021 | 16:30

Casoli di Camaiore, il Paese dei graffiti

Monteggiori, letteralmente "piccola montagna"

Massarosa, un tuffo nella preistoria

Il Grand Hotel Principe di Piemonte riparte in primavera

A pochi minuti dalla costa versiliese, ai piedi delle Alpi Apuane, si nascondono piccoli borghi sulle montagne dove il tempo sembra fermarsi e la natura regna sovrana. Un turismo sicuramente meno conosciuto e più insolito per gli amanti della Versilia che spesso si fermano alle spiagge. Ma gustarsi il mare fuori stagione ammirando la bellezza della costa dalle pendici delle montagne è un'esperienza altrettanto unica. Tra i luoghi più curiosi e caratteristici da visitare c'è indubbiamente Casoli di Camaiore, il "Paese dei graffiti". I muri della città sono decorati da artisti provenienti da tutto il mondo. Sono vere e proprie opere d'arte che rappresentano scene quotidiane o tratte dalla mitologia, realizzate con una tecnica antica propria del "graffiare" le pareti.

Ma l'arte e l'originalità dei borghi della Versilia non finisce qui. C'è un altro paesino, il cui nome significa "piccola montagna", che sembra uscito da un libro di fiabe. Il borgo di Monteggiori conserva ancora le mura di un'antica fortezza militare, teatro di leggende e storie di fantasmi. A colpire i turisti, però, sono le facciate tutte colorate delle abitazioni che subito stimolano la fantasia, portando chi passeggia tra le vie del centro in un mondo lontano e incantato.

Merita infine una visita anche Massarosa, città famosa già nella preistoria e ricca di reperti di antiche civiltà. Da lì si può raggiungere il Museo dell'Uomo, la chiesa di San Pantaleone in Pieve a Elici e Gualdo un piccolo borgo perfettamente conservato. Dai monti alla costa, immersi nella natura, il tutto a pochi passi da Viareggio dove il mare in inverno e in primavera regala un'atmosfera tranquilla. Ed è proprio la capitale del liberty il posto migliore da cui partire per le escursioni alla scoperta dei borghi, concludendo poi le giornate con un piacevole momento di relax al Grand Hotel Principe di Piemonte che riaccoglierà i visitatori con l'arrivo della primavera.

Sorto nei primissimi anni '20, si dimostra subito dimora favorita di aristocratici, intellettuali e artisti. La sua eleganza seduce la fantasia di numerosi registi diventando teatro di prestigiose produzioni cinematografiche. Tornato all'apice del suo incanto nel 2004, dopo 19 mesi di restauro, oggi il Principe si pone indiscutibilmente tra gli hotel storici più raffinati al mondo. I cinque piani, arredati in stili differenti, compiono un percorso ideale attraverso l'elegante ospitalità di ogni epoca, fino alla luminosità contemporanea della piscina sul tetto con jacuzzi e solarium, uno spazio azzurro proteso sul mare, che fonde edificio e orizzonte agli occhi dello spettatore.

I ristoranti hanno certamente reso celebre nel tempo il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Gli ambienti intimi ed accoglienti, dai quali ammirare lo splendido panorama delle Alpi Apuane e del Lungomare di Viareggio, attraggono durante tutto l'anno turisti e amanti della buona cucina. La cucina de Il Piccolo Principe, curata dallo chef e socio Euro-Toques Giuseppe Mancino, premiata con 2 Stelle Michelin e 3 Forchette dalla Guida Ristoranti d'Italia 2021 del Gambero Rosso, propone un menu in cui si fondono creatività, raffinatezza, buona tecnica e ottime presentazioni.

La Spa Principe di Piemonte propone giochi d'acqua, sauna, centro fitness, massaggi, trattamenti estetici: un relax totale e assoluto, in un ambiente elegante e raffinato, per rigenerarsi nel benessere. Trascorrere qualche ora nella Spa del Grand Hotel Principe di Piemonte, è un'esperienza polisensoriale che rigenera i sensi e distende la mente.