Viaggio nel mondo dei graffiti. Alla scoperta dell’Umbria minore

Pubblicato il 23 maggio 2021 | 17:30

S

Graffiti di pellegrini che affiancano e ricoprono l'affresco

Turismo sostenibile alla scoperta di luoghi ameni

I borghi e i luoghi dell’itinerario

Assisi - Basilica Superiore di San Francesco, Basilica di Santa Maria degli Angeli (pareti della Porziuncola)

- Basilica Superiore di San Francesco, Basilica di Santa Maria degli Angeli (pareti della Porziuncola) Campello sul Clitunno - Tempietto sul Clitunno

- Tempietto sul Clitunno Collazzone - Chiesa della Madonna dell’Acqua Santa

- Chiesa della Madonna dell’Acqua Santa Foligno - Palazzo Trinci, Chiesa di Santa Maria in Campis, Chiesa della Madonna delle Grazie (Frazione di Rasiglia), Edicola della Fraz. Di Piè di Cammoro, Eremo di Santa Maria Giacobbe (Fraz. Di Pale), Monastero di Sant’Anna con Casa di Niccolò Alunno

- Palazzo Trinci, Chiesa di Santa Maria in Campis, Chiesa della Madonna delle Grazie (Frazione di Rasiglia), Edicola della Fraz. Di Piè di Cammoro, Eremo di Santa Maria Giacobbe (Fraz. Di Pale), Monastero di Sant’Anna con Casa di Niccolò Alunno Gualdo Cattaneo - Rocca di Gualdo Cattaneo

- Rocca di Gualdo Cattaneo Gubbio - Chiesa di San Francesco

- Chiesa di San Francesco Spoleto - Basilica di San Ponziano, Edicola della Fraz. Di Silvignano

- Basilica di San Ponziano, Edicola della Fraz. Di Silvignano Narni - Basilica di San Francesco

- Basilica di San Francesco Nocera Umbra - Chiesa della Maestà di Acciano

- Chiesa della Maestà di Acciano Perugia - Chiesa di S. Matteo degli Armeni

- Chiesa di S. Matteo degli Armeni San Giustino - Palazzo Bufalini

- Palazzo Bufalini Spello - Chiesa di San Claudio

- Chiesa di San Claudio Todi - Cappella di S. Angelo (Frazione di Cecanibbi)

- Cappella di S. Angelo (Frazione di Cecanibbi) Trevi - Chiesa di Santa Maria in Pietrarossa

. La mostra è la prima in Italia, dedicata non a un solo luogo in cui ammirare antichi graffiti, ma a una intera regione alla scoperta dei graffiti apposti in diversi luoghi. Scopo della mostra diffusa è permettere ai visitatori di percorrere prima idealmente e poi di persona, gli itinerari pellegrini dell’Umbria, da Narni a Gubbio, passando per Foligno e da Perugia a Spoleto per tutti i borghi, alla ricerca di eremi, chiese ed edicole votive “segnati” dai graffiti.La mostra prevede una serie di fotoriproduzioni, videoproiezioni, trascrizioni, descrizione e indicazione degli oltre venti luoghi di provenienza dei graffiti con relative indicazioni per raggiungerli ed è stata pensata con l’obiettivo di favorire un turismo sostenibile alla scoperta di luoghi ameni, siti religiosi e; si pensi ai graffiti amorosi o alle iscrizioni carcerarie. Circa 50 schede dotate di un Qr Code attraverso il quale sarà possibile il collegamento alla relativa pagina online del sito internet, con informazioni sul luogo di provenienza del graffito e le indicazioni per raggiungerlo.Nei mesi dil’esposizione verrà allestita(Pg).Per informazioni: www.mostragraffiti.it