Un'idea per Capodanno? Cena al Super G con Andrea Berton

Pubblicato il 17 dicembre 2019 | 14:39

L

Il Super G sulle pista di Courmayeur





Andrea Berton con la sua brigata





a riapertura del Super G al Plan Chécrouit, sopra Courmayeur all’arrivo degli impianti, il primo Italian Mountain Club delle Alpi, ha segnato l’inizio della stagione invernale 2019/2020. Siamo in un contesto dove grandi passioni si incontrano, dove si provano emozioni, un luogo moderno il cui approccio viene sintetizzato dalla formula: eat, sleep, après-ski e repeat.Tra le novità della stagione dedicata al buongustai, la collaborazione con lo chef, (2 stelle Michelin e candidato al sondaggio di Italia a Tavola "Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza",), grande appassionato di montagna e di musica. Una giovane brigata di cucina realizza i piatti studiati dallo chef milanese: l’obiettivo è quello di creare piatti in sintonia con lo spirito della montagna e del Super G. Un menu che tiene conto delle diverse esigenze, uno spuntino veloce con originali tapas, deliziose creme di verdure, insalate croccanti oppure un menu completo dall’antipasto al dolce (da provare il loro Montebianco).Troviamo la polenta, arricchita da fonduta al Grana Padano e tartufo bianco d’Alba, la lasagna di crostacei o il merluzzo alla pizzaiola con pane croccante e per accompagnare con lo champagne le due pizze gourmet farcite con formaggio fondente e tartufo bianco d’Alba o con pomodoro e Pata Negra. Una lista di vini molto particolare con etichette di grande prestigio e una selezione di cocktail. Per chi ama l’originalità il Cold Brew Coffee della storica torrefazione di Vienna, Julius Meini, un drink esclusivo ottenuto dall’estrazione a freddo di 12 ore che permette di ottenere un sapore leggero, una dolcezza naturale e una bassa acidità.Dopo il successo della scorsa stagione, torna anche (Star)dust dinner, la cena più chic on the slopes: lo chef Andrea Berton e le sue stelle danno vita a serate speciali, all’insegna della buona cucina, del divertimento e della musica. Il ristorante è aperto anche la sera, sia per gli ospiti dell’hotel sia per chi ha voglia di salire in quota e per festeggiare il Capodanno Super G ha in programma una cena particolare curata dallo chef Andrea Berton oppure semplicemente dalle 23.30 il grande party.Risultato di un’esperienza memorabile vissuta in Canada nel 2012 dai suoi fondatori Andrea Baccuini, imprenditore e consulente strategico per diverse aziende italiane, e Giacomo Sonzini, managing partner di Celtic Asset Management, Super G - The Italian Mountain Club è una realtà unica in Italia: al suo interno un boutique hotel, otto camere, di cui due suite, dal design elegante e funzionale, dedicate ai “giganti” della storia (come Enzo Ferrari, Nikola Tesla, David Bowie, Coco Chanel, Banksy), un bar, un ristorante gourmet.All’esterno si trovano tre esclusivi spazi open air: a cominciare dalla spettacolare Terrazza Ferrari dove, oltre alle celebri bollicine italiane, si possono gustare freschissime crudité di pesce nel fish bar con vista sulle montagne; la Terrazza Veuve Clicquot, è invece il regno dell’après ski: beat&champagne in quota, per chiudere in bellezza la giornata sulle piste, con i dj set che iniziano nel primo pomeriggio e accompagnano gli ospiti fino al tramonto; infine l’accogliente Solarium Mini, dove è possibile bere un cocktail, godendosi sole, relax e ottima musica grazie alla collaudata collaborazione tra Rds e Mini, che porteranno in tutta l’Italia l’atmosfera unica del Super G. La musica è accompagnata dalla voce del conduttore Paolo Piva, l’ambassador del weekend sulle piste targato RDS 100% Grandi Successi. Ma non è finita qui: new entry è anche il Royal Sunday, il nuovo format firmato Royal Bliss per chi vuole ballare durante il pranzo della domenica (per tutta la stagione).Super G propone inoltre un’attrezzatissima e divertente area kids, che quest’anno è firmata Discovery, con i suoi canali K2 e Frisbee. E poi ancora una serie di servizi a richiesta a cominciare dall’area benessere (disponibile su prenotazione) con sauna, sdraio, doccia di reazione e tisaneria: uno spazio pensato sia per una rilassante esperienza di coppia, ma anche destinato alla preparazione fisica o al recupero per praticare al top tutti gli sport della neve. L’area è aperta anche agli ospiti esterni: la scelta perfetta per concedersi un momento di pausa, un sontuoso massaggio e, perché no? un calice di bollicine dopo ore sugli sci.