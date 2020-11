Dl ristori, ipotesi bonus di Natale:

cosa cambia per Cig e scadenze

Pubblicato il 27 novembre 2020 | 10:55

Ristori e aiuti di Stato vari non sono ancora finiti. Sotto l'albero potrebbe spuntare un nuovo sostegno per le categorie più colpite, soprattutto quelle del mondo della ristorazione.



Si parla per esempio di un bonus per Natale. La viceministra all'Economia Laura Castelli ha ammesso che il governo «ne sta discutendo», rispondendo durante un intervento a Radio Anch'io, su Radio Rai alle indiscrezioni trapelate di una cassa integrazione per le festività con risorse per 1,6 miliardi di euro.



«Stiamo spostando tutte le tassazioni in scadenza adesso, che di solito vengono pagate a novembre, e la scadenza dell'Unico, la presentazione al 10 dicembre. Stiamo affinando alcuni calcoli e chiuderemo a brevissimo», ha aggiunto la Castelli sul decreto ristori quater che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri entro domenica.



Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, ha detto a Radio 24: «Non escludiamo di finanziare ulteriore cassa integrazione laddove fosse necessario». Sulla proroga del blocco dei licenziamenti ora previsto fino a fine marzo 2021, ha risposto dicendo: «Lo valuteremo man mano che evolve la situazione, vedremo cosa succede e quale sarà la linea della pandemia, se colpirà ancora tutti i vari settori produttivi».

© Riproduzione riservata

HOME > NOTIZIE IN TEMPO REALE > Dl ristori, ipotesi bonus di Natale: cosa cambia per Cig e scadenze - Italia a Tavola

LE ALTRE NOTIZIE IN TEMPO REALE

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili” Alberto Lupini

ECONOMIAISTITUZIONI bonus Natale cassa integrazione licenziamenti scadenze fiscali tasse ristoranti bar coronavirus covid governo ristori consiglio dei ministri Laura Castelli Nunzia Catalfo