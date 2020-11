La crisi nera di alberghi e ristorazione, nel 2020 perdite per 47 miliardi di fatturato

Primo Piano del 26 novembre 2020 | 17:41

A

I dati Istat sulla crisi dell'Horeca

Federalberghi: «Servono aiuti, noi tra i più colpiti»

débâcle

Fino a settembre è crisi, ma il peggio sta arrivando

Bene il decreto ristori, ma bisogna fare di più

Fipe: perdita annuale della ristorazione da 33 miliardi di euro

Le Prugne della California

nche l'conferma chehanno subito danni ingenti dalla crisi da. I dati diffusi il 26 novembre registrano cali vertiginosi di certo non nuovi, ma che fanno rumore se ripetuti per l'ennesima volta e se provengono dall'Istituto nazionale di statistica.In particolare per leil calo delsi è attestato al 52% nel periodo da gennaio a settembre 2020. Per quanto riguarda invece la ristorazione il(luglio, agosto e settembre) del 2020 mostra un calo del 16,6% sul periodo corrispondente del 2019, pari in valore assoluto a circa 4,6 miliardi di euro.Guardando il 2020 nel suo complesso, le stime diparlano di 14 miliardi bruciati per le attività ricettive, mentre secondo lai pubblici esercizi dovranno fare i conti con perdite di 33 miliardi. I due comparti, da sempre strategici per l'economia italiana, mettono dunque insieme la cifra monstre di -47 miliardi rispetto al 2019.Il presidente di Federalberghiha subito reagito: «L'Istat certifica che gli alberghi e le altre strutture ricettive sono tra le attività più colpite dalla pandemia. Chiediamo cheintervengano subito, per impedire unatotale».Bocca segnala, dopo l'audizione alla Camera in cui le associazioni si sono fatte sentire, che «la rilevazione Istat si ferma a, ma purtroppo il crollo riguarda anche l’ultimo. Basti considerare che nel mese dialberghi e ristoranti hanno utilizzato 51 milioni di ore di(pari a 295mila lavoratori sospesi), contro i 30,5 milioni di settembre. E che i provvedimenti adottati ai primi dici hanno dato il colpo di grazia».Non si salva nessuno: «Lesono ferme da marzo,sono vietati, chiusi i comprensorie gli stabilimenti termali, il business travel è completamente fermo. Secondo il centro studi di Federalberghi, alla fine del 2020 il fatturato degli esercizi ricettivi italiani registrerà un calo complessivo del 56,7%, con una perdita di oltre 14 miliardi di euro ».Bocca conclude ricordando che «in questi giorni è in corso l’esame della manovra di bilancio e di tre, ai quali se ne aggiungerà presto un quarto. Le misure dedicate alle imprese e ai lavoratori del settore sono utili ma non sufficienti. È necessario potenziarne l’intensità ed ampliarne la durata, commisurando gli aiuti alla effettiva portata del danno subito».La musica, l'umore e le prospettive non cambiano di una virgola anche nel mondo dei. Del resto si è avuta la prova definitiva di quanto, nel bene e nel male, i due settori siano complementari e viaggino a braccetto.«I dati diffusi oggi dall’Istat sul fatturato delle imprese dellanel terzo trimestre (luglio, agosto e settembre) del 2020 - dice in una nota ufficiale la Fipe - mostrano un calo del 16,6% sulcorrispondente del 2019, pari in valore assoluto a circa 4,6 miliardi di euro».Una contrazione più attenuata rispetto a quella del«per via della parziale ripresa dell’attiva nei mesi estivi. Con riferimento ai primi nove mesi dell’anno, il settore della ristorazione ha cumulato perdite per oltredi euro rispetto allo stesso periodo del 2019. Se consideriamo poi che l’attività nel quarto trimestre risulterà pesantemente condizionata dalle ulteriori restrizioni introdotte con gli ultimi Dpcm la perdita attesa dei ricavi complessivi del 2020 supererà i 33 miliardi di euro».