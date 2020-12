Dazi Usa, graziato il vino italiano Colpite Francia e Germania

Pubblicato il 31 dicembre 2020 | 15:17

Il vino italiano è stato salvato ancora una volta dai, per un valore di poco meno di 1,5 miliardi. Colpita invece la Francia, principale concorrente del Made in Italy su quel mercato. Lo evidenzia la Coldiretti, in occasione dell'annuncio degli Usa di, nell'ambito della disputa fra Boeing e Airbus.Gli Stati Uniti graziano quindi l'Italia, principale esportatore di vino. Favoriti in particolare il, il, ile ilche, a differenza dei francesi, erano scampati anche alla prima black list scattata ad ottobre 2019.A far scattare la nuova ritorsione, ricorda la Coldiretti, sono state le tariffe aggiuntive europee del 10 novembre scorso sui prodotti alimentari Usa come ketchup, formaggio cheddar, noccioline, cotone e patate americane. Una misura autorizzata dal Wto dopo che gli Usa avevano deciso dal 18 ottobre tariffa aggiuntiva del 25% su una lista di prodotti importati dall'Italia e dall'Unione Europea per un valore di circa mezzo miliardo di euro su prodotti come Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone, ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori come amari e limoncello.