Pubblicato il 04 dicembre 2020 | 11:38

L'amministratore delegato di Domori , Andrea Macchione, è stato premiato da Forbes Italia come migliore ceo per il 2020 nella categoria Food.Il riconoscimento è stato assegnato durante la serata del 3 dicembre nel corso della terza edizione dei ceo Italian Awards 2020, con cui Forbes Italia premia i 15 top manager di diverse categorie che, secondo il ranking Forbes, sono stati innovativi e di successo. Nei criteri di scelta, Forbes ha privilegiato la capacità di gestione e reazione nelle difficili circostanze del 2020.Macchione è stato premiato per la continuità di risultati dal suo arrivo in Domori nel 2018, con il raggiungimento del break even operativo e degli utili nel 2019, per la prima volta nella storia di Domori. È stato dato grande rilievo all'operazione dei Minibond Domori, offerta unica nel food italiano.Macchione ha sottolineato che «l'agroalimentare è uno dei settori chiave per la ripresa del Paese, e sta dimostrando una capacità di risposta e innovazione di cui anche Domori si fa orgogliosamente portavoce. Condivido questo premio con tutta la squadra Domori».L'azienda, fondata nel 1997 da Gianluca Franzoni, è parte del Gruppo Illy dal 2006; nel giugno 2019 il Gruppo ha annunciato la costituzione della sub-holding Polo del Gusto, presieduta da Riccardo Illy, che raggruppa tutte le attività extra caffè.Domori, che ha sede a None (Torino), è considerata una realtà d'eccellenza del cioccolato super premium.